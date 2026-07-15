¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos? Este es el pronóstico para este jueves 16 de julio

Así estará el clima en Puebla y Morelos este jueves 16 de julio.

Para este jueves 16 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un día con condiciones templadas en la zona de Puebla y Morelos. Se esperan cielos entre medio nublados y nublados. Las temperaturas oscilarán, con mínimas que bajan hasta los 8°C y máximas que no superarán los 24°C.

Paisaje nublado en los valles de Puebla y Morelos.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Cuernavaca mañana?

En la ciudad de Puebla, los termómetros marcarán una mínima de 8°C y una máxima de 23°C. Municipios como Puebla capital verán valores actuales de 20.3°C, con rangos diarios entre 9°C y 24°C, manteniendo un ambiente fresco y medio nublado.

Cuernavaca, en Morelos, tendrá temperaturas ligeramente más cálidas, con una mínima de 10.7°C y una máxima de 23.7°C. En la capital morelense, las temperaturas actuales son de 20.9°C, con rangos entre 11°C y 25°C bajo un cielo nublado.

¿Habrá lluvias mañana en la región de Puebla y Morelos?

El clima general para la región se caracteriza por la presencia de nubosidad variable. En Puebla y Cholula, el cielo estará medio nublado con vientos moderados de 8 km/h. Cuernavaca presentará un cielo más nublado y vientos más suaves, de 4 km/h.

Aunque el SMN reporta canales de baja presión y una nueva onda tropical en otras zonas de México, la región de Puebla y Morelos no espera lluvias fuertes. Se mantendrá un clima estable, sin alertas por precipitaciones intensas o granizo durante la jornada.

¿Cómo estará el pronóstico extendido en la zona centro-sur?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 16 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 8°C, Poco nuboso, viento de 8 km/h.

Viernes 17 de julio: Máxima de 22°C, Mínima de 8°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

Sábado 18 de julio: Máxima de 23°C, Mínima de 8°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia climática para el fin de semana en Puebla y Morelos muestra poca variación. Las temperaturas se mantendrán en rangos similares, con máximas alrededor de 22°C a 23°C y mínimas constantes de 8°C. La nubosidad será una constante en la región.

¿Qué recomendaciones climáticas seguir en Puebla y Morelos?

Ante las temperaturas frescas, especialmente por las mañanas y noches, se aconseja a los habitantes de Puebla y Morelos usar ropa abrigadora. Durante el día, aunque el sol no sea intenso, es recomendable mantenerse hidratado y usar protector solar si se expone.

Para quienes realicen actividades al aire libre, se sugiere llevar un suéter ligero o chamarra, especialmente si la jornada se extiende hasta el atardecer. No se anticipan lluvias que requieran paraguas, pero es bueno estar preparado para cambios en el clima.

Fuente: CONAGUA.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.