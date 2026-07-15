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¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos? Este es el pronóstico para este jueves 16 de julio

La región centro-sur de México espera un jueves con clima templado. Puebla, Cuernavaca y Cholula tendrán máximas de hasta 24°C y mínimas de 8°C.

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Así estará el clima en Puebla y Morelos este jueves 16 de julio. (Cuartoscuro)
Por Redacción

Para este jueves 16 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un día con condiciones templadas en la zona de Puebla y Morelos. Se esperan cielos entre medio nublados y nublados. Las temperaturas oscilarán, con mínimas que bajan hasta los 8°C y máximas que no superarán los 24°C.

Paisaje nublado en los valles de Puebla y Morelos.

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¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Cuernavaca mañana?

En la ciudad de Puebla, los termómetros marcarán una mínima de 8°C y una máxima de 23°C. Municipios como Puebla capital verán valores actuales de 20.3°C, con rangos diarios entre 9°C y 24°C, manteniendo un ambiente fresco y medio nublado.

Cuernavaca, en Morelos, tendrá temperaturas ligeramente más cálidas, con una mínima de 10.7°C y una máxima de 23.7°C. En la capital morelense, las temperaturas actuales son de 20.9°C, con rangos entre 11°C y 25°C bajo un cielo nublado.

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¿Habrá lluvias mañana en la región de Puebla y Morelos?

El clima general para la región se caracteriza por la presencia de nubosidad variable. En Puebla y Cholula, el cielo estará medio nublado con vientos moderados de 8 km/h. Cuernavaca presentará un cielo más nublado y vientos más suaves, de 4 km/h.

Aunque el SMN reporta canales de baja presión y una nueva onda tropical en otras zonas de México, la región de Puebla y Morelos no espera lluvias fuertes. Se mantendrá un clima estable, sin alertas por precipitaciones intensas o granizo durante la jornada.

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¿Cómo estará el pronóstico extendido en la zona centro-sur?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 16 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 8°C, Poco nuboso, viento de 8 km/h.

Viernes 17 de julio: Máxima de 22°C, Mínima de 8°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

Sábado 18 de julio: Máxima de 23°C, Mínima de 8°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia climática para el fin de semana en Puebla y Morelos muestra poca variación. Las temperaturas se mantendrán en rangos similares, con máximas alrededor de 22°C a 23°C y mínimas constantes de 8°C. La nubosidad será una constante en la región.

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¿Qué recomendaciones climáticas seguir en Puebla y Morelos?

Ante las temperaturas frescas, especialmente por las mañanas y noches, se aconseja a los habitantes de Puebla y Morelos usar ropa abrigadora. Durante el día, aunque el sol no sea intenso, es recomendable mantenerse hidratado y usar protector solar si se expone.

Para quienes realicen actividades al aire libre, se sugiere llevar un suéter ligero o chamarra, especialmente si la jornada se extiende hasta el atardecer. No se anticipan lluvias que requieran paraguas, pero es bueno estar preparado para cambios en el clima.

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Fuente: CONAGUA.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.

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