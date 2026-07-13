Clima en Puebla y Morelos: Día fresco y cielo despejado para el martes 14 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este martes 14 de julio, las regiones de Puebla y Morelos experimentarán un clima mayormente estable.

Se esperan temperaturas frescas por la mañana y cálidas durante la tarde, con vientos ligeros. Las condiciones generales serán de cielos despejados o medio nublados, con una baja probabilidad de lluvia en las principales ciudades de la zona.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos mañana?

En la ciudad de Puebla, los termómetros marcarán una mínima de 8.3°C y una máxima de 23.7°C. El viento soplará a 9 km/h. Municipios cercanos como Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula tendrán valores de hasta 24°C, con mínimas de 8°C, reflejando un día despejado.

Por su parte, Cuernavaca, en Morelos, registrará una temperatura mínima de 11.0°C y una máxima de 25.0°C, siendo la ciudad más cálida de la zona con cielos medio nublados. El viento en la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ será de 5 km/h. Cholula, en Puebla, tendrá una mínima de 8.3°C y una máxima de 22.7°C, con vientos de 8 km/h.

¿Habrá probabilidad de lluvia en la región de Puebla y Morelos?

Para este martes, la probabilidad de lluvia es muy baja en las ciudades foco, con cielos despejados o medio nublados. Sin embargo, el SMN advierte sobre la presencia de la onda tropical núm. 18 y canales de baja presión. Estos fenómenos ayudarán a generar chubascos y lluvias fuertes en otras partes del país, incluyendo algunas zonas del estado de Puebla.

Aunque las principales ciudades como Puebla, Cuernavaca y Cholula disfrutarán de un día sin lluvias, es importante estar al tanto de los pronósticos regionales. La interacción de sistemas meteorológicos podría traer lluvias puntuales intensas en otras áreas del estado de Puebla, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones locales.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 14 de julio : Máxima de 24°C, Mínima de 8°C, Despejado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 8°C, Despejado, viento de 9 km/h. Miércoles 15 de julio : Máxima de 23°C, Mínima de 9°C, Poco nuboso, viento de 8 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 9°C, Poco nuboso, viento de 8 km/h. Jueves 16 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 8°C, Poco nuboso, viento de 9 km/h.

La tendencia para los próximos días en Puebla y Morelos muestra un clima mayormente estable, con temperaturas que variarán entre los 8°C de mínima y los 24°C de máxima. Los cielos se mantendrán despejados o poco nubosos, con vientos ligeros. Este patrón sugiere una semana con condiciones climáticas favorables en la mayor parte de la región.

¿Qué recomendaciones seguir ante estas temperaturas?

Ante las temperaturas cálidas de la tarde y frescas de la mañana, se aconseja mantenerse hidratado. Es recomendable beber agua constantemente, incluso si no se siente sed. También es importante usar protector solar si se planean actividades al aire libre, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación solar es más intensa.

Para la mañana, es buena idea usar ropa ligera pero llevar una chamarra o suéter. Durante la tarde, la ropa fresca y de colores claros ayudará a estar más cómodo. Considera llevar un paraguas pequeño si te desplazas a zonas donde el SMN pronostica lluvias, aunque no sea el caso de las ciudades principales.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.