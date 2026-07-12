¿Qué sabemos de Ana Amelí, la joven senderista que desapareció en el Ajusco hace un año?

Vanessa Gámez, madre de Ana Ameli García Gamez, acompañada de familiares y diferentes colectivos colocaron un Antimonumento enfrente del Ángel de la Independencia para exigir justicia por los miles de desaparecidos en el país.

Familiares y colectivos de búsqueda marcharon este sábado hacia el Ángel de la Independencia para exigir la localización de Ana Amelí García Gámez, la joven desaparecida en el Ajusco en julio de 2025. Durante la movilización colocaron un antimonumento con la leyenda: “México, campeón mundial en desaparición; más de 135 mil en 2026”.

Con carteles, veladoras y consignas como “Ana Amelí, escucha, tu madre está en la lucha”, familiares y personas buscadoras caminaron desde la Glorieta de las y los Desaparecidos hasta el Ángel de la Independencia, donde realizaron una ceremonia religiosa y colocaron el memorial frente al monumento.

“Hoy hace 365 días una llamada cambió mi vida como madre, la vida de una familia”, expresó Vanessa Gámez, madre de la joven de 19 años, quien recordó que el 12 de julio de 2025 Ana Amelí desapareció tras realizar una caminata en el Pico del Águila, en el Ajusco.

Un senderista declaró haberla visto sola mientras esperaba a un amigo y le recomendó bajar debido a las condiciones climáticas. Desde entonces no se volvió a tener contacto con ella.

Vanessa Gámez, madre de Ana Ameli García Gamez, abraza a una familiar durante una ceremonia en la Glorieta de las y los Desaparecidos para exigir justicia a un año de la desaparición forzada de la joven. (Cuartoscuro: Graciela López Herrera)

Vanessa Gámez denuncia dilación de las autoridades

Durante su mensaje, Gámez recordó que inicialmente las autoridades consideraron que la desaparición de su hija pudo tratarse de un accidente en la montaña. Sin embargo, aseguró que tres meses después la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Secretaría de Seguridad Ciudadana reconocieron la presencia de grupos delictivos y crimen organizado en la zona del Ajusco.

“Hasta entonces deciden iniciar una investigación como nunca, pero con cero resultados como siempre”, afirmó.

La familia sostiene que la investigación formal comenzó hasta septiembre de 2025, dos meses después de la desaparición.

El caso cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicitó al Estado mexicano reforzar las acciones de búsqueda y atender las recomendaciones internacionales sobre desaparición forzada.

Además, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene vigente una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte información que permita localizar a Ana Amelí.