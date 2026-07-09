Localizan vivos a 3 adolescentes desaparecidos en Guadalajara; investigan posible reclutamiento forzado

Fueron localizados con vida los adolescentes Justhin Enrique, de 15 años, Jordan Isaac y Christopher Alfredo, ambos de 14 años, se encuentran sanos y a resguardo de sus familias.

La Fiscalía de Jalisco abrió una investigación sobre reclutamiento forzado por las evidencias que apuntaban a que irían a trabajar a la sierra, según declaraciones de sus familiares, pues era lo que uno de los chicos comentó.

Los muchachos desaparecieron el pasado 30 de junio, luego de asistir a la ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113, en Guadalajara, en la colonia Lomas del Paraíso en Guadalajara, y sus familias interpusieron una denuncia por desaparición, y se emitieron fichas de búsqueda.

Existe la versión de que uno de los muchachos pidió a su madre que no lo buscaran y que retirara la ficha de localización, además de que el día de su ausencia, fueron vistos con una persona desconocida; presuntamente una adolescente que se habría ganado su amistad y los enganchó para sumarse al crimen organizado.

Aunque los dichos de las autoridades fueron rechazados por los familiares de los jóvenes desaparecidos, al descartar vínculos con grupos criminales y una supuesta intención por pertenecer a ellos.

Los menores no han declarado sobre cómo fueron llevados a “trabajar en la sierra”, y se espera que la Fiscalía dé a conocer más detalles.

6 jóvenes desaparecidos vuelven a sus casas

Con la aparición de Justhin Enrique, Jordan Isaac y Christopher Alfredo, finaliza el martirio de seis familias, que a finales de junio reportaron la desaparición de sus seres queridos en menos de una semana.

El pasado 6 de julio se confirmó la localización de tres adolescentes que desaparecieron el 25 de junio en El Zancudo, Puerto Vallarta, cuando supuestamente se dirigían a su ceremonia de graduación.

Se trata de Flor Yoselin Espinoza Contreras, de 18 años; José Israel Ramos Mejía, de 17, y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, quienes fueron ubicados en el domicilio de un familiar, donde las autoridades corroboraron que se encontraban en buen estado de salud.

Aunque los seis fueron localizados, la Fiscalía de Jalisco precisó que las carpetas de investigación permanecerán abiertas para esclarecer las circunstancias de su desaparición y determinar si durante ese periodo se cometió algún delito.

Señalar que Jalisco es uno de los estados que encabeza el problema de personas desaparecidas; incluso de la polémica por la operación de campos de adiestramiento operados por uno de los grupos con mayor presencia en la entidad.