Nuevo León ‘arderá’: Las temperaturas rozarán los 37 grados este viernes 10 de julio

Así estará el clima en Nuevo León este viernes 10 de julio.

El viernes 10 de julio, la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, tendrá cielos nublados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas que subirán hasta los 36°C, con probabilidad de lluvias en la tarde y vientos moderados.

¿Qué temperatura hará mañana en las ciudades de Nuevo León?

Monterrey tendrá una mínima de 18°C y una máxima de 32°C, con cielo nublado y vientos a 8 km/h. San Pedro Garza García, grados entre 17°C y 30°C, con condiciones similares de nubosidad y viento. Un día cálido se espera para ambas.

Guadalupe espera un día más cálido, con temperaturas de 18°C a 34°C. Apodaca registrará las máximas más elevadas de la zona, de 20°C a 36°C y vientos de 14 km/h. En estas localidades, el cielo estará nublado, mostrando un contraste térmico en la región.

¿Hay probabilidad de lluvia en Nuevo León este viernes?

El SMN señaló probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en el norte, incluyendo Nuevo León. Estas circulaciones harán que el cielo se mantenga nublado en Monterrey, aumentando la posibilidad de aguaceros aislados en la tarde y noche del viernes.

El viento en Monterrey y San Pedro se mantendrá moderado, con 8 km/h. En Apodaca será más notable, llegando a 14 km/h. La nubosidad principal ayudará a una sensación térmica ligeramente más suave, a pesar de las altas temperaturas generales.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Monterrey es el siguiente:

Viernes 10 de julio: Máxima de 32°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

Sábado 11 de julio: Máxima de 31°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Domingo 12 de julio: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.

La tendencia para el fin de semana indica clima similar, con cielos nublados y temperaturas cálidas. El sábado se espera una baja en la máxima regional a 31°C, pero el domingo los grados subirán hasta los 33°C. Se recomienda seguir las actualizaciones del clima.

¿Qué precauciones tomar ante el calor y las lluvias en Nuevo León?

Ante las altas temperaturas y posibilidad de lluvias, es importante tomar precauciones. Se recomienda hidratarse constantemente, bebiendo mucha agua, y evitar el sol entre las 11:00 y 16:00 horas. También se aconseja usar ropa ligera y de colores claros para mantenerse fresco.

Para quienes salgan, es prudente llevar paraguas o impermeable por la probabilidad de lluvias. El uso de protector solar es fundamental, incluso con cielo nublado. Conductores deben extremar precauciones ante el piso mojado y visibilidad reducida en caso de aguaceros fuertes.

Fuente: CONAGUA.

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