Clima en CDMX y Edomex: Jueves nublado y fresco el 9 de julio

Se espera un clima nublado y fresco en la CDMX para el jueves 9 de julio.

El clima en el Valle de México para este jueves 9 de julio presentará un cielo nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Esta condición se extenderá por la Ciudad de México y el Estado de México, y podría afectar las actividades al aire libre con temperaturas moderadas.

¿Qué temperaturas esperan CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 24.3°C. Para Naucalpan, se esperan valores similares, con una mínima de 11°C y una máxima de 23.7°C, mientras que Ecatepec tendrá la máxima más alta de la región, con 25.3°C.

Por otro lado, Toluca registrará las temperaturas más bajas, con una mínima de 7°C y una máxima que no superará los 19.3°C. Esta diferencia marca un contraste notable entre las ciudades del Valle de México durante la mañana y la tarde.

¿Lloverá este jueves en el Valle de México?

Aunque el SMN prevé chubascos en otras partes del país, en la CDMX y Edomex el día se mantendrá con cielo nublado. No se pronostica una alta probabilidad de lluvia para las principales ciudades de la zona, por lo que se espera un día sin aguaceros importantes.

El viento en la Ciudad de México soplará a 5 km/h, mientras que en Naucalpan y Ecatepec llegará a 6 km/h. En Toluca, el viento será más ligero, con 3 km/h. Las condiciones climáticas generales serán de estabilidad, pero con nubosidad constante.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Jueves 9 de julio : Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h. Viernes 10 de julio : Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. Sábado 11 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que el cielo nublado persistirá en la región. Las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de los 24°C y 25°C, mientras que las mínimas rondarán los 11°C, ofreciendo un clima fresco en las mañanas.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en CDMX y Edomex?

Ante estas condiciones climáticas, se recomienda a la población mantenerse hidratada, especialmente si realiza actividades al aire libre. Aunque no se esperan lluvias fuertes, es prudente llevar un paraguas o impermeable por cualquier cambio inesperado en la probabilidad de lluvia.

Se sugiere usar ropa ligera y de manga larga para protegerse de los rayos UV, a pesar de la nubosidad. Para las mañanas frescas, especialmente en Toluca con sus 7°C de mínima, un suéter o chamarra ligera será de gran ayuda para las primeras horas del día.

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