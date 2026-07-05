Se va el Mundial 2026, pero no las lluvias: ¿Qué estados tendrán aguaceros del 6 al 9 de julio?

El Mundial 2026 se va de México, pero los aguaceros no, y para esta semana se esperan lluvias fuertes a lo largo del país, derivado de un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que a lo largo de la semana se esperan lluvias intensas de hasta 150 milímetros, con riesgo de descargas eléctricas e inundaciones.

Esto se debe, en parte, a la onda tropical 15, así como a una circulación ciclónica en niveles altos, aún sin la amenaza de tormentas tropicales o huracanes en México.

¿Qué estados esperan lluvias fuertes esta semana?

Las lluvias con riesgo de inundaciones afectarán distintas zonas del país por días, y este es el pronóstico del lunes 6 al jueves 9 de julio:

Lunes 6 de julio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Nayarit (sur), Jalisco (norte, oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y suroeste), Oaxaca (este y noreste) y Chiapas (sur y suroeste).

con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Nayarit (sur), Jalisco (norte, oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y suroeste), Oaxaca (este y noreste) y Chiapas (sur y suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Sinaloa (sur), Durango (sur), Veracruz (centro y sur), Tabasco (sur y este), Campeche (norte y centro) y Yucatán (oeste).

Martes 7 de julio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Guerrero (sureste), Oaxaca (oeste y norte), Chiapas (noroeste), Tabasco (oeste) y Veracruz (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima y Michoacán (oeste).

Miércoles 8 de julio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Durango (sur), Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco (noroeste) y Veracruz (costa y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Michoacán (este y sur), Estado de México (suroeste), Morelos, Guerrero (norte y oeste), Oaxaca (noreste), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).

Jueves 9 de julio