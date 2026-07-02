Onda tropical 14 ‘empapará’ al país: ¿En qué estados traerá lluvias fuertes y granizo?

La Ciudad de México tiene pronóstico de lluvias fuertes, posible caída de granizo y rachas de viento como parte de los efectos de la onda tropical 14.

Las lluvias en México no terminarán durante los próximos días debido a la presencia de la onda tropical 14, según información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por dicho fenómeno habrá lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca.

Además, habrá chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas, así como posible caída de granizo en el resto del país, incluido el Valle de México.

Junto con dichas condiciones habrá ambiente muy caluroso en el noroeste de México, así como la presencia de dos circulaciones ciclónicas que tendrán interacción de un canal de baja presión.

En el caso de la CDMX durante la tarde de este jueves 2 de julio habrá ambiente templado con cielo nublado con lluvias puntuales acompañadas con descargas eléctricas y probable caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

¿Qué estados se ‘empaparán’ por la onda tropical 14?

Los efectos de la onda tropical 14 ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en las siguientes zonas del país:

Suroeste de Chihuahua.

Noroeste de Durango .

. Noreste y este de Sinaloa.

Sureste de Hidalgo.

Norte de Tlaxcala.

Norte de Puebla.

Sureste de Guerrero.

Suroeste de Oaxaca.

Los chubascos con lluvias puntuales fuertes ocurrirán en estos estados:

Este y sur de Jalisco .

. Colima.

Norte y oeste de Michoacán .

. Sur y sureste de San Luis.

Este y oeste de Guanajuato .

. Norte y centro de Querétaro.

Norte, centro y este de Edomex .

. Ciudad de México.

Morelos .

. Veracruz.

Centro de Veracruz .

. Sur de Chiapas.

Mientras que los intervalos de chubascos ocurrirán en Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán.

Ante dichas condiciones, tampoco se descarta la presencia de mar de fondo con oleaje de 1 a 2 metros en la costa occidental de la península de Baja California.

¿Cuáles estados se ‘rostizarán’ con temperaturas de hasta 45 grados?

Al pronóstico de lluvias y chubascos se suman las temperaturas extremas de 40 a 45 grados, sobre todo en entidades como el noreste de Baja California, centro y sur de Baja California Sur, Sonora y el centro y norte de Sinaloa.

Mientras que los estados donde sentirán temperaturas máximas de 35 a 40 grados son:

Chihuahua .

. Durango.

Coahuila.

Nuevo León.

Tamaulipas .

. Nayarit.

Jalisco .

. Colima.

Michoacán .

. Guerrero.

Morelos.

Puebla.

Suroeste de Oaxaca.

Chiapas.

Centro y sur de Veracruz .

. Tabasco.

Campeche .

. Yucatán.

Quintana Roo.

En el norte de Zacatecas y el este de San Luis Potosí habrá temperaturas máximas de 30 a 35 grados.