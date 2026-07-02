Frío intenso y lluvia en Toluca: Prevén hasta 6 grados este viernes 3 de julio

Así estará el clima en Toluca este viernes 3 de julio.

Los habitantes de Toluca, en el Valle de México, deben prepararse para un viernes 3 de julio con condiciones climáticas frescas y húmedas. Se anticipan cielos nublados y una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día.

Vista de Toluca bajo un cielo nublado, anticipando un día lluvioso.

¿Qué temperaturas se esperan en Toluca para mañana, viernes 3 de julio?

La temperatura actual registrada para mañana por la mañana será de 11.7°C. Los toluqueños sentirán un ambiente fresco desde las primeras horas, ideal para abrigarse bien al iniciar sus actividades.

La temperatura mínima en el municipio alcanzará los 6.0°C, mientras que la máxima no superará los 20.0°C. El cielo permanecerá nublado, limitando la presencia del sol y manteniendo el ambiente fresco.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Lloverá mañana en Toluca y cómo será el viento?

Existe una 90% de probabilidad de precipitación en Toluca para este viernes. Los residentes deben estar prevenidos para posibles lluvias intermitentes durante gran parte del día.

Además de la lluvia, la velocidad del viento será baja, de aproximadamente 3.0 km/h. Estas condiciones atmosféricas sugieren un día tranquilo en cuanto a ráfagas, pero húmedo y propenso a aguaceros.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Toluca este fin de semana?

El pronóstico extendido para Toluca muestra condiciones similares para el fin de semana.

Viernes 3 de julio: Máxima de 20°C, mínima de 6°C, cielo nublado, viento de 3 km/h.

Sábado 4 de julio: Máxima de 21°C, mínima de 6°C, cielo nublado, viento de 3 km/h.

Domingo 5 de julio: Máxima de 21°C, mínima de 6°C, cielo nublado, viento de 3 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que las condiciones atmosféricas se mantendrán estables, con temperaturas mínimas constantes y máximas ligeramente ascendentes. La nubosidad persistirá, así como la probabilidad de lluvias.

¿Qué precauciones deben tomar los habitantes de Toluca mañana?

Ante las bajas temperaturas y la alta probabilidad de precipitación, se recomienda a la población de Toluca usar ropa abrigadora. Es crucial protegerse de los cambios bruscos de temperatura para evitar enfermedades respiratorias.

Se aconseja llevar paraguas o impermeable al salir de casa. La probabilidad de precipitación del 90% implica que las lluvias podrían ser una constante, afectando los desplazamientos diarios.

Fuente: CONAGUA.

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