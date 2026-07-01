Clima ‘extremo’ en Península de Yucatán: Mérida espera hasta 39 grados para este jueves 2 de julio

Así estará el clima en la Península de Yucatán este jueves 2 de julio.

El jueves 2 de julio, la Península de Yucatán experimentará un clima con temperaturas elevadas, predominando cielos despejados y pocas nubes en la región. Se esperan diferencias significativas entre las ciudades, con Mérida registrando el mayor calor.

¿Cuál ciudad de Península de Yucatán tendrá más calor el 2 de julio?

Mérida, en Yucatán, se prepara para un día muy caluroso con una temperatura máxima de 39.3°C y una mínima de 20.7°C. Los municipios de la capital yucateca también verán valores cercanos a los 40°C durante el día.

En contraste, las ciudades costeras de Quintana Roo tendrán un clima más templado. Cancún y Chetumal esperan máximas de 31.0°C, con mínimas de 24.3°C. Tulum y Playa del Carmen alcanzarán los 33.3°C y 33.7°C respectivamente.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias en Península de Yucatán este jueves 2 de julio?

Para el jueves 2 de julio, las condiciones atmosféricas en la Península de Yucatán serán mayormente estables. Cancún, Playa del Carmen y Chetumal disfrutarán de cielos despejados, sin probabilidad de lluvias significativas.

Mérida y Tulum presentarán un cielo con pocas nubes. El viento soplará a 11 km/h en Mérida, Cancún y Chetumal, mientras que en Tulum será de 9 km/h y en Playa del Carmen de 8 km/h. La probabilidad de lluvia es baja en toda la región.

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

jueves 2 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

viernes 3 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 21°C, Cielo despejado, viento de 11 km/h.

sábado 4 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Cielo despejado, viento de 11 km/h.

La tendencia climática para los próximos días en la región indica que las temperaturas altas continuarán, especialmente en el interior de Yucatán. Se mantendrá una baja probabilidad de lluvias, con cielos predominantemente despejados hasta el fin de semana.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Península de Yucatán?

Ante las altas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada bebiendo suficiente agua. Es esencial evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Se aconseja usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar. Para los habitantes y turistas, es prudente planificar actividades al aire libre en horarios de menor calor para prevenir golpes de calor y deshidratación.

Fuente: CONAGUA.

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