Península de Yucatán se ‘calentará’ este miércoles 1 de julio; prevén calor y cielo nublado

En Quintana Roo, Cancún y Chetumal tendrán mínimas de 24°C y máximas de 31.3°C. (Foto: Cuartoscuro)

La Península de Yucatán espera un miércoles 1 de julio con altas temperaturas y cielo medio nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que Mérida registrará hasta 39°C. El calor se debe a sistemas de baja presión que influyen en la región, manteniendo un ambiente cálido.

¿Qué temperaturas esperan en la Península de Yucatán mañana?

Mérida, Yucatán, tendrá una mínima de 20°C y una máxima de 39°C. La ciudad registra 29.7°C. Sus municipios principales también esperan estas temperaturas, con algunas zonas llegando a 40°C.

En Quintana Roo, Cancún y Chetumal tendrán mínimas de 24°C y máximas de 31.3°C. Ambas ciudades esperan cielo poco nuboso y viento de 10 km/h. El ambiente será caluroso en estas zonas.

¿Qué temperaturas tendrán Tulum y Playa del Carmen?

Tulum, en Quintana Roo, espera mínimas de 22.7°C y máximas de 33.3°C. Por su parte, Playa del Carmen, también en Quintana Roo, registrará mínimas de 22.7°C y máximas de 34°C. Ambas ciudades costeras tendrán un día con calor notable.

La Península de Yucatán espera cielo medio nublado en Mérida y poco nuboso en las ciudades de Quintana Roo. Los vientos en la región estarán entre 8 y 10 km/h. La probabilidad de lluvia es baja para la zona. Sin embargo, el SMN advierte sobre inestabilidad atmosférica nacional.

(Centro Nacional de Previsión del Tiempo)

¿Cómo estará el cielo y el viento en la Península de Yucatán?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Miércoles 1 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

Jueves 2 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 10 km/h.

Viernes 3 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 11 km/h.

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