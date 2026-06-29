Lluvias dispersas y día nublado para la CDMX y Edomex: Así estará el clima el martes 30 de junio

La Ciudad de México y el Estado de México se esperan un martes 30 de junio con condiciones climáticas de cielo nublado y temperaturas frescas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día donde el ambiente será templado por la tarde, con la presencia de vientos ligeros y una alta probabilidad de lluvias en diversas zonas del Valle de México, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, se anticipa una temperatura mínima de 10.0°C y una máxima que alcanzará los 22.7°C. El viento soplará a 4 km/h, con un cielo predominantemente nublado durante toda la jornada. Los habitantes de la capital deberán tomar precauciones ante el ambiente fresco que se mantendrá a lo largo del día.

Por su parte, Toluca, en el Estado de México, registrará las temperaturas más bajas de la región, con una mínima de 5.3°C y una máxima de 18.3°C. En municipios como Toluca de Lerdo, la temperatura actual es de 10.8°C. El viento será ligero, a 3 km/h, bajo un cielo también nublado. Se recomienda abrigarse bien en esta zona.

¿Habrá lluvias mañana en el Valle de México?

Para Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, se esperan temperaturas entre los 10.0°C y los 22.0°C, con vientos de 5 km/h. En Ecatepec de Morelos, la máxima llegará a los 24.0°C y la mínima a 10.7°C, con vientos similares. Ambas ciudades tendrán cielos nublados, lo que sugiere la posibilidad de lluvias dispersas.

El pronóstico del SMN indica que una circulación ciclónica, una vaguada y el paso de la onda tropical núm. 12 generarán chubascos y lluvias fuertes en la región. Estas lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. También existe riesgo de deslaves e inundaciones, por lo que es crucial mantenerse informado de los avisos oficiales.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Martes 30 de junio : Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h. Miércoles 1 de julio : Máxima de 21°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 21°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Jueves 2 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia general para el inicio de la semana apunta a días con cielos mayormente nublados y temperaturas que se mantendrán en un rango fresco a templado. Aunque el miércoles se verá un ligero descenso en la máxima, el jueves se espera un pequeño aumento, manteniendo la constante de cielos cubiertos y la probabilidad de lluvias intermitentes en la zona.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en la zona?

Ante las condiciones de cielo nublado y la probabilidad de lluvias, se recomienda a los habitantes del Valle de México llevar un paraguas al salir de casa. Es importante mantenerse hidratado, incluso si las temperaturas no son elevadas. Para quienes planean actividades al aire libre, se sugiere consultar el pronóstico actualizado antes de iniciar cualquier plan.

La presencia de vientos y posibles lluvias con descargas eléctricas implica precaución en carretera y al transitar por zonas con árboles o estructuras inestables. Se aconseja vestir con capas de ropa que permitan adaptarse a los cambios de temperatura y evitar salir durante las horas de mayor actividad de tormentas eléctricas, si estas se presentaran.

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