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Tres ondas tropicales empapan a México: ¿Qué estados prevén las lluvias más intensas? Así estará el clima

Las lluvias afectarán a México en distintas regiones, siendo el norte y el sur algunas de las regiones que más riesgo tienen de inundaciones y granizo.

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México espera lluvias intensas de hasta 150 milímetros esta semana. (Cuartoscuro)
Por Redacción

Julio llega con ‘aguaceros bajo el brazo’, ya que tres ondas tropicales, así como un canal de baja presión y otros fenómenos serán responsables de lluvias intensas en México para esta semana.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que las ondas tropicales 12, 13 y 14 se desplazarán a lo largo del país, afectando las regiones sur, poniente, norte y en las costas del Golfo de México, principalmente.

Se espera que las lluvias fuertes vengan acompañadas de tormentas eléctricas, granizo y posibles inundaciones, así que las autoridades piden tomar precauciones.

¿En qué estados va a llover fuerte esta semana? Pronóstico por día

Los estados más afectados por lluvias en México entre el lunes 29 de junio y el jueves 2 de julio son:

Lunes 29 de junio

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Guerrero (este).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Chihuahua (este y suroeste), Coahuila (noroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (este y sur), Guanajuato (centro, suroeste y sur), Jalisco (norte, centro, este y sur), Colima, Michoacán (norte, centro y noreste), Estado de México (norte y suroeste) y Oaxaca (oeste).

Martes 30 de junio

Esta fecha será el partido de México vs. Ecuador, y las lluvias y tormentas no perdonarán en cinco estados.

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Jalisco (suroeste).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Chihuahua (este, sur y suroeste), Durango (norte, oeste y sur), Coahuila (oeste) y Colima.

Miércoles 1 de julio

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Veracruz (sur) y Chiapas (centro y oeste).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Chihuahua (sur y suroeste) Durango (noroeste y norte), Sinaloa (noreste y este), Puebla (sureste), Guerrero (este), Oaxaca (oeste, noreste y este), Tabasco (oeste) y Yucatán (oeste y centro).

Jueves 2 de julio

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Chihuahua (suroeste).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Durango (noroeste), Sinaloa (noreste y este), Guanajuato (oeste, centro, este), Querétaro (oeste y sur), Guerrero (este), Oaxaca (oeste, noreste y este), Puebla (norte y sureste), Veracruz (centro y sur), Chiapas (centro, oeste) y Tabasco (oeste).

¿Se acabaron las altas temperaturas en México?: Termina onda de calor

Conagua informó que la onda de calor en curso terminó este domingo 28 de junio.

Dicha onda de calor afectaba a Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y tras su fin, se espera una circulación anticiclónica, por lo que es posible que en algunas regiones del país se registre nuevamente calor, especialmente en el norte.

onda tropicallluviasConaguaServicio Meteorológico Nacional

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