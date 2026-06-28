Tres ondas tropicales empapan a México: ¿Qué estados prevén las lluvias más intensas? Así estará el clima

Julio llega con ‘aguaceros bajo el brazo’, ya que tres ondas tropicales, así como un canal de baja presión y otros fenómenos serán responsables de lluvias intensas en México para esta semana.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que las ondas tropicales 12, 13 y 14 se desplazarán a lo largo del país, afectando las regiones sur, poniente, norte y en las costas del Golfo de México, principalmente.

Se espera que las lluvias fuertes vengan acompañadas de tormentas eléctricas, granizo y posibles inundaciones, así que las autoridades piden tomar precauciones.

¿En qué estados va a llover fuerte esta semana? Pronóstico por día

Los estados más afectados por lluvias en México entre el lunes 29 de junio y el jueves 2 de julio son:

Lunes 29 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Guerrero (este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Chihuahua (este y suroeste), Coahuila (noroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (este y sur), Guanajuato (centro, suroeste y sur), Jalisco (norte, centro, este y sur), Colima, Michoacán (norte, centro y noreste), Estado de México (norte y suroeste) y Oaxaca (oeste).

Martes 30 de junio

Esta fecha será el partido de México vs. Ecuador, y las lluvias y tormentas no perdonarán en cinco estados.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Jalisco (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Chihuahua (este, sur y suroeste), Durango (norte, oeste y sur), Coahuila (oeste) y Colima.

Miércoles 1 de julio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Veracruz (sur) y Chiapas (centro y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Chihuahua (sur y suroeste) Durango (noroeste y norte), Sinaloa (noreste y este), Puebla (sureste), Guerrero (este), Oaxaca (oeste, noreste y este), Tabasco (oeste) y Yucatán (oeste y centro).

Jueves 2 de julio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Chihuahua (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Durango (noroeste), Sinaloa (noreste y este), Guanajuato (oeste, centro, este), Querétaro (oeste y sur), Guerrero (este), Oaxaca (oeste, noreste y este), Puebla (norte y sureste), Veracruz (centro y sur), Chiapas (centro, oeste) y Tabasco (oeste).

¿Se acabaron las altas temperaturas en México?: Termina onda de calor

Conagua informó que la onda de calor en curso terminó este domingo 28 de junio.

Dicha onda de calor afectaba a Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y tras su fin, se espera una circulación anticiclónica, por lo que es posible que en algunas regiones del país se registre nuevamente calor, especialmente en el norte.