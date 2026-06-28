‘Caen en bola’: Detienen a gente de los Cabrera y ‘Mayito Flaco’ en Durango, hay objetivos prioritarios

Fuerte operativo federal en la sierra de Durango deja más de 30 detenidos; entre ellos habría objetivos prioritarios

Un operativo de inteligencia ejecutado por fuerzas federales por tierra y aire en la zona turística de Mexiquillo, municipio de Pueblo Nuevo, Durango habría derivado en la detención de más de 30 personas, entre ellas dos o tres presuntos objetivos prioritarios para las Fuerzas Armadas.

Las acciones fueron desarrolladas este domingo 28 de junio de manera simultánea por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y otras corporaciones federales, quienes mantuvieron bajo resguardo los accesos a esta región serrana durante varias horas. A diferencia de otros operativos realizados en la zona, las primeras versiones indican que la intervención se concretó sin enfrentamientos armados, resultado de un trabajo previo de inteligencia y seguimiento.

La magnitud del despliegue y el perfil de los presuntos detenidos apuntan a uno de los operativos de mayor relevancia realizados por fuerzas federales en Durango durante los últimos meses, en una región considerada estratégica para las organizaciones del narcotráfico por su ubicación en el llamado Triángulo Dorado, donde convergen Durango, Sinaloa y Chihuahua.

Detienen a gente de los Cabrera y ‘Mayito Flaco’

El despliegue forma parte de la estrategia federal implementada para debilitar las estructuras del crimen organizado con presencia en la sierra duranguense.

De manera extraoficial, trascendió que entre los detenidos se encuentran dos o tres objetivos considerados prioritarios por las autoridades federales debido a su presunta relevancia dentro de dichas organizaciones.

Algunos de los capturados estarían relacionados con la organización encabezada por los hermanos Cabrera Sarabia y con la facción identificada como “Mayito Flaco”. Incluso, fuentes no oficiales señalaron que entre los detenidos presuntamente figura un operador conocido con el alias de “El Flechas”, junto con gente de su grupo cercano.

Además de las detenciones, el operativo habría permitido el aseguramiento de vehículos, armamento de alto poder, equipo táctico y otros indicios que permanecen bajo resguardo de las autoridades federales.

Autoridades buscan desmantelar el Triángulo Dorado

El despliegue forma parte de una serie de operaciones estratégicas desarrolladas durante el mes de junio en Durango por los “Murciélagos” y “Perrazos” para desarticular estructuras logísticas y mando de grupos delictivos que operan en la Sierra Madre Occidental y recuperar zonas de alta incidencia criminal.

Durante varias horas se reportó una intensa movilización de convoyes militares y aeronaves, mientras habitantes y visitantes observaron restricciones en los accesos a Mexiquillo, uno de los principales destinos turísticos de naturaleza en Durango.

Ni la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ni la Fiscalía General del Estado habían emitido, hasta el cierre de esta edición, detalles de los resultados.

De confirmarse los datos preliminares, esta intervención representaría uno de los golpes más relevantes contra la delincuencia organizada registrados en Durango durante el presente año y uno de los aseguramientos de mayor impacto realizados por fuerzas federales en la región serrana.