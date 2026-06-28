No solo es en México: ¿Qué empresas implementan el home office por el Mundial 2026 y cuáles no?

Empresas en las ciudades sedes del Mundial 2026 y firmas de Wall Street han implementado el home office durante los partidos.

No eres el único que tiene un ojo en el Excel y otro en el partido… El Mundial 2026 le da a algunos trabajadores de oficina una ventaja inesperada: permiso para quedarse en casa y realizar home office.

Además de México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decretó el teletrabajo para los días del partido del Mundial y de Nuevo León, donde suspenderán clases por el partido de Países Bajos contra Marruecos, en Estados Unidos y Canadá los empleadores alentan a su personal a trabajar en home office para evitar los problemas de tráfico y retrasos previstos.

Se trata de una medida temporal que se realiza en medio de un proceso de las empresas para regresar a los empleados a las oficinas tras la pandemia de Covid-19.

¿Qué empresas se suman al home office durante el Mundial 2026?

Banqueros de Wall Street, publicistas, empleados gubernamentales y maestros se encuentran entre los trabajadores que trabajan desde casa en distintas partes del continente.

Jamie Dimon, uno de los críticos más duros y vocales del trabajo remoto, está otorgando cierta flexibilidad a los empleados de JPMorgan Chase & Co. Las agencias federales también muestran tolerancia. Ciudades como Nueva York, Seattle, Los Ángeles, Toronto y Ciudad de México han advertido sobre una congestión vehicular severa debido a que decenas de miles de aficionados abarrotarán carreteras y sistemas de transporte público para asistir a los encuentros.

Por mucho que algunos directores ejecutivos quieran que el trabajo remoto desaparezca, simplemente no ocurre. Los trabajadores estadounidenses pasan más de una cuarta parte de sus jornadas laborales remuneradas trabajando desde casa, según una encuesta mensual realizada por economistas de la Escuela de Negocios del ITAM y la Universidad de Stanford. La pandemia quizá no provocó una revolución definitiva del teletrabajo, pero sí preparó a trabajadores y centros laborales para adoptarlo cuando sea necesario.

“Evitar el tráfico del Mundial 2026 es un caso de uso perfecto para el trabajo remoto”, afirma Emma Harrington, economista de la Universidad de Virginia especializada en esta modalidad laboral. “Permanecer atrapado en un embotellamiento no es un buen uso del tiempo de nadie”.

S&P Global Inc. informó a los empleados de su sede en Nueva York que planearan trabajar desde casa durante los cinco días hábiles en los que se programaron partidos en el cercano estadio NYNJ, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, según un memorando consultado por Bloomberg. La empresa suspendió temporalmente su requisito de asistir dos días por semana a la oficina “para ayudarles a evitar un traslado complicado”, señaló en un correo electrónico dirigido a su personal.

El home office ha vuelto en algunas ciudades para el Mundial 2026 como una alternativa para empresas y firmas de Wall Street. (Cuartoscuro: Moisés Pablo Nava)

Firmas de Wall Street, entre ellas Goldman Sachs, también relajaron temporalmente sus políticas de asistencia, informó el Financial Times. S&P Global declinó hacer comentarios y Goldman Sachs no respondió a las solicitudes de información.

El Departamento de Transporte de Nueva York indicó que espera una “grave congestión vehicular” durante los días de partido. La ciudad cerró varias vialidades en el distrito financiero de Midtown Manhattan para crear corredores exclusivos para autobuses que transportan aficionados al estadio. En el área de Dallas, las autoridades de transporte también recomiendan a la población trabajar desde casa durante los partidos del Mundial; quienes no puedan hacerlo, fueron exhortados a compartir automóvil o modificar sus horarios de traslado para evitar el tráfico.

¿Qué trabajadores no van a casa durante el Mundial?

No todos los empleadores pidieron a sus trabajadores quedarse en casa. Amazon.com Inc. envió correos electrónicos a sus empleados recomendándoles salir con suficiente anticipación los días de partido para llegar puntualmente a la oficina y destacó distintas opciones de transporte para evitar los congestionamientos.

Los grandes eventos deportivos son conocidos por complicar los desplazamientos y alterar la dinámica laboral. Londres implementó tres semanas de trabajo remoto cuando fue sede de los Juegos Olímpicos de 2012. Sin embargo, el impacto del Mundial 2026 probablemente será más limitado porque los partidos están distribuidos en 16 ciudades, incluidas Boston, Dallas, Houston, Miami y Vancouver, explicó Nicholas Bloom, economista de Stanford especializado en trabajo remoto y movilidad.

“Esto se parece mucho a fenómenos meteorológicos como tormentas de nieve, tormentas o tornados”, señaló Bloom, refiriéndose a situaciones que pueden requerir trabajo a distancia.

Color en el centro de la ciudad durante el Fan Festival a donde se dieron cita miles de asistentes, esto mientras se desarrolla el juego de la selección de México vs Chequia en el Estadio Ciudad de México y correspondiente al Mundial Estados Unidos, México, Canadá 2026. (Cuartoscuro: Fernando Carranza García)

La agencia de comunicación Talk Shop Media suspendió temporalmente su política de asistencia presencial tres días por semana en sus oficinas de Toronto, Vancouver y Los Ángeles, todas ciudades sede del Mundial.

“Para Los Ángeles, esto es un buen ensayo de cara a los próximos Juegos Olímpicos de 2028”, comentó Katie Dunsworth-Reiach, cofundadora de la agencia.

Por decreto, México se suma al home office durante el Mundial

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció medidas especiales antes del partido inaugural del Mundial, celebrado el 11 de junio, entre ellas la implementación obligatoria del trabajo remoto para empleados federales y la suspensión de clases, mientras las autoridades se preparaban para el congestionamiento derivado de eventos relacionados con el torneo y protestas programadas.

El Gobierno de México también ordenó trabajo a distancia para empleados públicos el 17 y 24 de junio en Ciudad de México y el 18 de junio en Guadalajara, donde se disputan encuentros, además de exhortar a las empresas privadas a adoptar medidas similares. Las escuelas públicas también suspendieron actividades en esas fechas.

Las medidas coincidieron con manifestaciones de grupos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y colectivos de familiares de personas desaparecidas, que afectaron la movilidad en la ciudad. Algunos de estos grupos han advertido que continuarán marchando durante el desarrollo del torneo.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional. (Cuartoscuro: Camila Ayala Benabib)

Aun así, muchos trabajadores de primera línea en sectores como la hospitalidad, la salud y la manufactura no tienen otra opción que acudir físicamente a sus centros de trabajo. Según encuestas de Gallup, solo la mitad de los trabajadores estadounidenses desempeñan empleos que pueden realizarse de forma remota.

Teneshia Murray, propietaria de la cadena de restaurantes T’s Brunch Bar, inspirada en la cocina sureña y con sede en Atlanta, comenzó a contratar personal adicional desde abril para mantener abiertas sus cuatro sucursales dos horas más durante los días de partido. Murray relató que ella y su equipo se prepararon para que sus tiempos de traslado se triplicaran cuando Atlanta recibió el primero de sus ocho encuentros la semana pasada.

Sin embargo, con tantos empleados de oficina trabajando desde casa, las carreteras resultaron estar sorprendentemente despejadas.

“Para nuestra sorpresa, no había tráfico”, dijo Murray. “Todos estaban muy preocupados y al final no pasó nada. El lunes las carreteras estaban más despejadas que nunca”.

Con información de Bloomberg.