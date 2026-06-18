¿Te disocias durante el home office? ¿Mientes que estás trabajando? Podrían despedirte por esta razón

Mentir sobre realizar home office constituye una falta de probidad que puede derivar en el despido.

Un trabajador que asegure estar laborando en esquema de home office cuando en realidad no realiza sus funciones podría enfrentar la rescisión de su contrato laboral.

Ricardo Martínez, especialista en derecho laboral, advirtió que esta conducta puede constituir una falta de probidad al implicar un engaño hacia el empleador.

Durante la conferencia “Mitos y realidades de la Reforma Laboral en México”, el abogado explicó que las empresas deberán reforzar los mecanismos de control y registro de la jornada laboral, especialmente en los esquemas de trabajo remoto y teletrabajo.

“Un trabajador que mintiera que está en home office y no lo estuviera realizando está cometiendo una falta de probidad y, si la empresa logra detectarlo de manera remota, podría configurarse una causal de rescisión porque está engañando al patrón”, dijo.

Martínez Rojas señaló que los convenios de teletrabajo deben establecer con precisión la forma en que los trabajadores registrarán su ingreso, asistencia y salida, así como los mecanismos que utilizarán las empresas para verificar el cumplimiento de sus actividades.

Gobierno declara home office durante el Mundial 2026

El pasado 16 de junio el Gobierno exhortó a los sectores privado y social a implementar esquemas de home office para contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial.

Lapresidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto que ordena a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal el home office y trabajo a distancia en la Ciudad de México y la zona metropolitana de Guadalajara, por partidos durante el Mundial 2026, que se llevaran a cabo el 18 de junio (México vs. Corea) y el 24 de junio, que el Tri se enfrentará contra Chequia otra vez en el Estadio Ciudad de México.