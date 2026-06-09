Mundial 2026: Empresas podrán dar home office si es viable, pero no es una obligación, aclara Coparmex

Coparmex señaló que las empresas afiliadas están dispuestas a implementar home office o esquemas híbridos donde sea viable.

La suspensión de las actividades por la inauguración del Mundial 2026 el 11 de junio queda sujeta a la decisión que cada empresa tome según sus necesidades y condiciones de operación, aclaró Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Méxicana (Coparmex).

“Las empresas afiliadas a Coparmex han manifestado disposición para implementar esquemas de home office, trabajo híbrido o modalidades flexibles en aquellos casos donde resulte viable y no afecte la productividad, la producción o la prestación de servicios”, dijo.

El posicionamiento de la Coparmex coincide con la presidenta Claudia Sheinbaum en su interés por tomar medidas que contribuyan a facilitar el desarrollo del Mundial 2026 y en las que haya colaboración entre autoridades y sector productivo.

“Sin embargo, es importante precisar que el decreto no establece una obligación para las empresas privadas. La decisión corresponde a cada organización, de acuerdo con su giro y condiciones particulares de operación”, subrayó al considerar que las empresas están en libertad de elegir la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades.

“En actividades industriales, logísticas, comerciales o de distribución, la continuidad operativa seguirá respondiendo a las necesidades de cada sector”, apuntó.

¿Qué trabajadores tendrán home office el 11 de junio por el Mundial 2026?

De acuerdo con el decreto publicado este 9 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la medida de trabajo desde casa aplicará principalmente a trabajadores del Gobierno federal en la Ciudad de México cuyas funciones no requieran su presencia física y puedan desempeñarse de manera remota, principalmente:

Empleados de oficinas corporativas que ya operan en esquemas híbridos.

Personal administrativo en empresas con procesos digitalizados.

Sectores de servicios que no requieren presencia física (consultoría, tecnología, finanzas, marketing, entre otros).

Empresas que decidan voluntariamente ajustar operaciones para facilitar la movilidad durante la inauguración del Mundial.

Durante la ‘mañanera’ de este martes, Sheinbaum puntualizó que el decreto busca que “no haya tráfico, que no haya problemas” el próximo 11 de junio previo al partido México contra Sudáfrica que se jugará en el Estadio Ciudad de México.

La mandataria hizo un llamado al sector privado para permitir a sus trabajadores hacer home office en actividades administrativas no esenciales.

¿Para qué trabajadores del gobierno no aplica el decreto para home office?

El decreto federal establece que el trabajo a distancia no aplica para todas las áreas del sector público. Quedan fuera de la medida los trabajadores que realizan funciones consideradas esenciales, entre ellos: