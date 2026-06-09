EU actualiza alerta de viaje para México en el Mundial 2026: ¿En qué nivel están las sedes mundialistas?

El gobierno de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para México a unos días de que arranque el Mundial de la FIFA.

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, actualizó su alerta de viaje para México a dos días de la inauguración del Mundial de la FIFA,

“El Departamento de Estado aconseja ejercer una mayor precaución en México debido al terrorismo, el crimen y el secuestro. Las áreas específicas en México tienen otras acciones recomendadas, y algunas regiones tienen avisos de Nivel 4: No viajar”, apuntó la Embajada estadounidense.

Debido a los riesgos de seguridad, la sede diplomática explicó que los ciudadanos estadounidenses deben seguir las mismas restricciones que los empleados del gobierno de los Estados Unidos mientras viajan.

Elementos de la policía capitalina resguardon y realizan cortes a la circulación en el perímetro del estadio Ciudad de México, esto debido a la marcha programada por maestros, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). (Cuartoscuro: Rogelio Morales Ponce)

Un mapa de ‘peligrosidad’: EU pide más cuidado para CDMX y Nuevo León

En un mapa del país, el gobierno estadounidense estableció un nivel de advertencia de viaje para cada estado mexicano, desde nivel 1 (tomar precauciones normales) hasta nivel 4 (no viajar).

Dos de las sedes mundialistas tienen un nivel dos de riesgo para los ciudadanos de EU, lo que significa que los viajeros deben “tener más cuidado de lo normal”. Estas son:

Ciudad de México.

Nuevo León.

De acuerdo con la alerta, “existe el riesgo de violencia en las entidades por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales”.

Respecto a la capital del país, la embajada pidió especial precaución, especialmente por la noche, fuera de las zonas turísticas populares “donde la policía patrulla con más frecuencia“.

“Tanto los crímenes violentos como los no violentos ocurren en toda la Ciudad de México. Los delitos menores ocurren con frecuencia tanto en las zonas turísticas como no turísticas”, advirtió.

Sobre la sede de Nuevo León, el gobierno estadounidense alertó de los robos a mano armada y los robos de automóviles que se han producido a lo largo de estas carreteras, incluso durante las horas del día.

“Los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales han sido víctimas de secuestro”, añadió la embajada.

En la Ciudad de México, los partidos de la fase de grupos serán en las siguientes fechas:

Jueves 11 de junio (13:00 hrs): México vs. Sudáfrica (Grupo A - Partido Inaugural).

México vs. Sudáfrica (Grupo A - Partido Inaugural). Miércoles 17 de junio (20:00 hrs): Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K).

Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K). Miércoles 24 de junio (19:00 hrs): República Checa vs. México (Grupo A - Cierre de grupos).

En Nuevo León, el calendario confirmado para la justa mundialista es el siguiente:

14 de junio de 2026: Suecia vs. Túnez (Grupo F).

Suecia vs. Túnez (Grupo F). 20 de junio de 2026: Japón vs. Túnez (Grupo F).

Japón vs. Túnez (Grupo F). 24 de junio de 2026: Sudáfrica vs. República de Corea (Grupo A).

EU pide reconsiderar viajar a Jalisco

La sede de Jalisco, donde se disputarán tres partidos en el Estadio Akron, cuenta con un nivel 3 de alerta, por lo que el gobierno de Estados Unidos pide reconsiderar viajar.

“En Guadalajara, las batallas entre grupos criminales han ocurrido en zonas turísticas. Los tiroteos entre estos grupos han herido o matado a transeúntes inocentes. Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales han sido secuestrados”, indica la alerta.

Cabe recordar que el calendario oficial de los partidos del Mundial en Jalisco es el siguiente:

Jueves, 11 de junio: República de Corea vs. Ganador del Repechaje UEFA D (Grupo A).

República de Corea vs. Ganador del Repechaje UEFA D (Grupo A). Jueves, 18 de junio: México vs. República de Corea (Segundo partido de la Selección Mexicana en el Grupo A).

México vs. República de Corea (Segundo partido de la Selección Mexicana en el Grupo A). Martes, 23 de junio: Colombia vs. Ganador del Repechaje Intercontinental (Grupo K).

Colombia vs. Ganador del Repechaje Intercontinental (Grupo K). Viernes, 26 de junio: Uruguay vs. España (Grupo H).

Los empleados del gobierno de los Estados Unidos no pueden viajar a las siguientes áreas:

Jalisco del Sur: No puede viajar por la Carretera Federal 110 desde el estado de Colima hasta el estado de Michoacán, ni por la Carretera 110 hasta la frontera con Michoacán, con una excepción para Mazamitla.

No puede viajar por la Carretera Federal 110 desde el estado de Colima hasta el estado de Michoacán, ni por la Carretera 110 hasta la frontera con Michoacán, con una excepción para Mazamitla. Carretera Federal 80: No puede viajar por la Carretera Federal 80 entre Cocula y Lázaro Cárdenas (48989 – en el sur).

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, ha reforzado la seguridad en zonas turísticas de Jalisco. (Cortesía Secretaría de Marina)

Al igual que Jalisco, seis estados más cuentan con este nivel de alereta:

Baja California.

Chiapas.

Chihuahua.

Guanajuato.

Morelos.

Sonora.

Si consiguió boletos para un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México, consulte el nivel de advertencia de viaje más reciente e información de riesgos en la página web http://travel.state.gov/mexico antes de viajar.

EU pide a turistas no viajar en la noche

Las autoridades estadounidenses pidieron a sus ciudadanos tener mayores precauciones al viajar a México. Entre las medidas de seguridad que sugirieron está:

No viajar entre ciudades después del anochecer.

Confiar en los vehículos enviados desde puestos de taxi regulados o servicios basados en aplicaciones como Uber o Cabify y puede no bajar los taxis en la calle.

Debe evitar viajar solo, especialmente en áreas remotas.

Puede no conducir entre las ciudades fronterizas mexicanas y el interior de México, con excepciones limitadas.

Los estados por los que Estados Unidos pide no viajar, pues alcanzaron un nivel cuatro de peligrosidad, son: