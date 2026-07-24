Santiago Nieto delinea un nuevo rumbo para el semidesierto; prioriza economía local e infraestructura urbana

Con el firme propósito de trazar un nuevo rumbo para la región, Santiago Nieto Castillo encabezó diversas asambleas informativas en donde escuchó las peticiones, retos y esperanzas de empresarios, productores y habitantes del municipio dé Cadereyta, Querétaro.

Frente a ciudadanos, líderes sociales, marmoleros y pescadores, Nieto Castillo reafirmó que el objetivo de la Cuarta Transformación es rescatar del olvido institucional de los gobiernos panistas, las comunidades y generar condiciones de bienestar para quienes menos tienen.

Durante el encuentro, uno de los ejes centrales fue el apoyo contundente a la economía local.

Los asistentes presentaron propuestas para detonar proyectos productivos y sociales, a lo que Santiago Nieto respondió con el compromiso de gestionar recursos y apoyo técnico ante instancias del gobierno federal para potenciar el desarrollo pesquero de la presa de Zimapán y detonar un nuevo corredor turístico comercial.

Se destacó el inmenso potencial económico de Cadereyta a través de la industria del mármol y los servicios turísticos, áreas que requieren una inyección de desarrollo para garantizar que la derrama económica beneficie directamente a los bolsillos de las familias queretanas.

Asimismo, se abordó la urgente necesidad de implementar mejoras estructurales en la infraestructura urbana de la zona.

Ciudadanos y liderazgos locales señalaron las deficiencias actuales de la administración pública estatal y demandaron un gobierno que camine por las comunidades para resolver las necesidades reales, exigiendo atención inmediata como mejor atención medica y abasto de medicamentos.

Al concluir la jornada de diálogo, Santiago Nieto agradeció el respaldo de ciudadanos libres, destacando que la transformación del estado va más allá de los partidos políticos y suma a todos aquellos que coinciden en la urgencia de mejorar.

Reafirmó que para gobernar no basta con improvisar, sino que se requiere capacidad probada para garantizar agua, movilidad, seguridad y oportunidades equitativas, comprometiéndose a no fallarle al pueblo para que Cadereyta construya una historia dorada en los próximos años.