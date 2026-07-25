¿Por qué el calor te pone de malas? La UNAM explica qué ocurre en tu cerebro

Onda de calor en México: Así afectan las altas temperaturas a tu cerebro y emociones. (Cuartoscuro)

Las temperaturas extremas no solo nos hacen sudar; también alteran nuestro estado de ánimo y ponen en riesgo nuestra salud.

Mientras gran parte de México atraviesa una intensa onda de calor con temperaturas extremas, este es un buen momento para entender qué ocurre en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro cuando el sol no da tregua.

Si en estos días sientes que tienes menos paciencia de lo habitual o que cualquier detalle te hace explotar, no eres el único. Existe una explicación científica.

La explicación detrás del mal humor: ¿Por qué nos irrita el calor?

Cuando hace mucho calor, la temperatura corporal y la presión sanguínea aumentan. Ante este estrés térmico, el cerebro concentra su atención y sus recursos en intentar normalizar los signos vitales. Sin embargo, ese proceso tiene un costo.

El cerebro deja en segundo plano funciones que considera menos urgentes, como la producción de neurotransmisores encargados de regular las emociones, en particular la serotonina.

Al disminuir la disponibilidad de serotonina, las personas pueden sentirse mucho más irritables. De hecho, durante los periodos de calor intenso, los índices de agresividad y violencia suelen aumentar, de acuerdo con el área de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esta respuesta biológica ya se refleja en México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que una intensa onda de calor permanecerá al menos hasta el domingo 26 de julio.

El fenómeno es consecuencia de un anticiclón, es decir, una zona de alta presión atmosférica estacionada sobre Estados Unidos y el norte de México.

En los anticiclones, el aire desciende y se estabiliza, situación que bloquea la formación de nubes y deja cielos despejados, además de reducir las lluvias.

¿Cuáles son los estados que registrarán las temperaturas más altas?

Las entidades que resentirán las condiciones más extremas, con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius, son el noreste de Baja California, así como el noroeste, este y oeste de Sonora.

Por otra parte, regiones de Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas alcanzarán temperaturas de entre 40 y 45 grados Celsius.

Mientras el norte del país enfrenta calor extremo, otro sistema favorecerá lluvias fuertes y chubascos en regiones del oriente, centro, sur y sureste del país.

Una onda de calor no solo afecta el estado de ánimo. También incrementa el riesgo de insolación, desmayos, deshidratación y golpes de calor.

Por ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones: