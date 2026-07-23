Península de Yucatán espera calor intenso: Temperatura ascenderá hasta 40 grados este viernes 24 de julio

El viernes 24 de julio, la Península de Yucatán se prepara para un día de calor intenso, según reporta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las temperaturas máximas subirán hasta los 40°C en Mérida. Se espera un cielo mayormente despejado en la región, con vientos leves a moderados.
Vista aérea de la costa de Tulum. Fuente: Pexels
¿Qué temperaturas se esperan este viernes en la Península?
Mérida, en Yucatán, será la ciudad más cálida con una mínima de 19.7°C y una máxima de 40.0°C. En contraste, Cancún y Chetumal esperan mínimas de 24.3°C y máximas de 31.7°C, mostrando una diferencia notable en el ambiente.
Tulum y Playa del Carmen, en Quintana Roo, tendrán mínimas de 22.3°C y máximas de 33.0°C y 33.7°C respectivamente. Las zonas principales de estos destinos mantendrán temperaturas dentro de estos rangos, ofreciendo un ambiente caluroso pero más moderado que el interior.
¿Habrá lluvias o vientos fuertes este viernes en la zona?
La probabilidad de lluvia será baja en toda la Península de Yucatán. Cancún, Chetumal y Playa del Carmen disfrutarán de un cielo despejado. Mérida y Tulum, en cambio, tendrán un cielo medio nublado, pero sin pronóstico de lluvias significativas.
El viento será leve en la Península. Mérida registrará vientos de 11 km/h. En Cancún, Tulum y Chetumal, el viento será de 9 km/h, y en Playa del Carmen de 8 km/h. No se esperan cambios significativos en la nubosidad durante la jornada.
¿Cómo será el pronóstico extendido para la Península?
El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:
viernes 24 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h.
sábado 25 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 12 km/h.
domingo 26 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.
La tendencia para el fin de semana en la Península de Yucatán es de calor continuo. Las temperaturas máximas se mantendrán cerca de los 40°C en el interior. Se esperan cielos con nubosidad variable, pero sin pronóstico de lluvias fuertes en los próximos días.
¿Cómo protegerse del calor intenso en la Península?
Frente al calor intenso, se aconseja a los habitantes de la Península de Yucatán mantenerse hidratados con agua. Es importante evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, entre las 11:00 y 16:00 horas, para prevenir afectaciones por el calor.
Se sugiere usar ropa ligera de colores claros y protegerse con sombreros o gorras. La aplicación de protector solar es indispensable. Buscar la sombra y descansar en lugares frescos ayudará a sobrellevar las temperaturas elevadas que se esperan en la región.
Fuente: CONAGUA.
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