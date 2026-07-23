Problemas del hombre más rico del mundo: Acciones de Tesla tuvieron su peor caída en un año

Las acciones de Tesla se desplomaron al nivel más bajo en más de un año después de que los decepcionantes resultados trimestrales plantearan dudas sobre el plan de Elon Musk de reorientar al fabricante de vehículos eléctricos hacia la inteligencia artificial (IA) y la robótica.

Las ganancias quedaron muy por debajo de las estimaciones de Wall Street para el período, ya que el gasto en sus ambiciosas iniciativas se disparó a 5.800 millones de dólares, lo que provocó el primer gasto de efectivo de Tesla en dos años. La compañía aún prevé gastos de capital superiores a los 25.000 millones de dólares este año, y los ejecutivos ahora pronostican desembolsos aún mayores en el futuro.

“Este es un año de grandes inversiones de capital”, dijo Musk el miércoles por la noche en una teleconferencia para analizar los resultados del segundo trimestre. “Debemos invertir en capital lo más rápido posible, sin que esto implique un gasto excesivo”.

Las inversiones previstas respaldarán una expansión significativa de las operaciones de la fábrica, incluyendo la producción de robots humanoides Optimus, así como el desarrollo de inteligencia artificial, el Cybercab autónomo y la expansión de su flota de robotaxis. Sin embargo, todo este gasto plantea interrogantes sobre cuándo los inversores podrán obtener beneficios, una cuestión cada vez más urgente a medida que Tesla reduce su enfoque en el negocio automotriz tradicional.

Sus acciones se desplomaron hasta 14 por ciento tras la apertura de los mercados el jueves en Nueva York, la mayor caída intradía desde junio de 2025. Las acciones habían caído 17 por ciento en lo que va del año hasta el cierre del miércoles. Varios analistas redujeron sus precios objetivo para las acciones de Tesla tras la publicación del informe de resultados, entre ellos los de JPMorgan, Cantor Fitzgerald y Mizuho Securities.

«La realidad que se refleja en los libros de contabilidad es implacable», afirmó George Gianarikas, analista de Canaccord Genuity, en una nota. Tesla «se caracteriza actualmente por márgenes estancados, un flujo de caja libre negativo afectado por inversiones a largo plazo y promesas revolucionarias con plazos difíciles de medir y modelar».

A pesar del mayor gasto —y de los grandilocuentes comentarios del director ejecutivo sobre futuras inversiones—, el total de Tesla en el segundo trimestre no alcanzó el ritmo necesario para lograr su objetivo de inversión de capital para este año. Esto puso de manifiesto la peculiar dinámica de la inversión en IA: un aumento drástico en el uso de efectivo podría no ser suficiente para mantenerse al día con la competencia.

Alphabet, por ejemplo, elevó el miércoles su ya enorme previsión de gastos de capital para 2026, comunicando a los inversores que los gastos podrían alcanzar los 205.000 millones de dólares a medida que desarrolla la capacidad informática que sustenta sus planes de inteligencia artificial.

«Tesla es una de las pocas empresas que debería invertir más en IA», afirmó Max Gokhman, vicepresidente sénior de Franklin Templeton. «Resulta desconcertante que inviertan menos, dado que su futuro depende en gran medida de la adopción de la IA en todos los ámbitos de su negocio».

Según los indicadores tradicionales, el trimestre fue irregular para el fabricante de vehículos eléctricos. Las ganancias ajustadas cayeron a 33 centavos por acción, por debajo del promedio de 51 centavos estimado por los analistas, según datos recopilados por Bloomberg. Además, registró un flujo de caja libre negativo de 1090 millones de dólares.

Los ingresos, por su parte, alcanzaron los 28.200 millones de dólares, superando las previsiones del mercado. Estos resultados se dieron a conocer varias semanas después de que Tesla anunciara la venta de más de 480.000 vehículos en el trimestre, cifra muy superior a las expectativas. Los automóviles siguen siendo, con diferencia, la principal fuente de ingresos de Tesla, mientras que los robotaxis y otros proyectos aún no generan ventas significativas.

Los beneficios se vieron afectados por la bajada del precio medio de venta de los vehículos, ya que la empresa ofreció incentivos para atraer compradores. Tesla también dejó de fabricar los modelos S y X, dos de sus coches más caros. Los costes operativos aumentaron un 47 por ciento, hasta alcanzar los 4350 millones de dólares.

La compañía reportó una disminución en los ingresos provenientes de créditos regulatorios, que son pagos que recibe de otros fabricantes de automóviles que superan los estándares de emisiones. Esta fuente de ingresos se ha reducido a medida que el presidente Donald Trump se distancia de los objetivos de energía limpia establecidos por su predecesor.

«Tesla registró su mejor segundo trimestre de la historia y el primer crecimiento real de ingresos en más de un año; sin embargo, el mercado se centró en una caída significativa de las ganancias», afirmó Ivan Feinseth, director de inversiones de Tigress Financial Partners, en una nota. Si bien las ventas de automóviles aumentaron durante ese período, «ese volumen se adquirió con grandes descuentos, por lo que la rentabilidad se vio afectada».

Las suscripciones al software de conducción totalmente autónoma aumentaron a casi 1.5 millones, lo que supone un incremento del 56 por ciento con respecto al año anterior y la continuación de una tendencia al alza.

El fabricante de vehículos eléctricos no reveló nuevos objetivos para su incipiente servicio de transporte compartido en robotaxis, que recientemente se expandió a Miami, Orlando y Tampa tras su lanzamiento en ciudades de Texas. Reiteró sus planes de expansión a Phoenix y Las Vegas. Tesla también ofrece un servicio de transporte compartido a través de la misma aplicación en el Área de la Bahía de San Francisco, pero este servicio se asemeja más a Uber y Lyft.

Los ejecutivos mantuvieron un tono cauteloso respecto a la expansión del servicio. Musk hizo hincapié en la seguridad y en el deseo de evitar titulares negativos.

Sin revelar el número total de vehículos autónomos, el director de IA de Tesla, Ashok Elluswamy, afirmó que la flota ha recorrido más de 380.000 millas sin supervisión en seis ciudades. Añadió que los lanzamientos en otras ciudades se acelerarán. Sin embargo, es poco probable que estos detalles disipen las preocupaciones a corto plazo de los inversores sobre el lento crecimiento del servicio y su capacidad para competir con Waymo, líder del mercado, que recorre millones de millas semanales.

La compañía también señaló que está trabajando para recopilar más datos de kilometraje de su Cybercab antes de lanzar un gran número de unidades al mercado. Este vehículo, diseñado específicamente para este fin y cuya producción comenzó a principios de este año, aún requiere una exención según la normativa vigente, pero la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) ha propuesto actualizaciones que podrían facilitar el proceso. Lars Moravy, vicepresidente de ingeniería de vehículos, afirmó que Tesla mantiene una buena relación con la NHTSA y no prevé verse obstaculizada por las regulaciones federales.

David Wagner, director de renta variable y gestor de cartera de Aptus Capital Advisors, afirmó que su equipo está “mirando cada vez más más allá de las ventas estándar de vehículos eléctricos para evaluar a Tesla como una empresa de inteligencia artificial y robótica del mundo real”.

“Su valoración final depende de la ejecución comercial de la conducción totalmente autónoma, los taxis Cybercab dedicados, los robots humanoides Optimus y el almacenamiento de energía Megapack de alto margen”, escribió Wagner en una nota.

El trimestre incluyó un hito significativo para otra importante empresa dirigida por Musk: SpaceX salió a bolsa con una oferta récord. La compañía de lanzamiento de cohetes recaudó decenas de miles de millones de dólares gracias a una ola de entusiasmo entre los inversores, convirtiendo a Musk en el primer trillonario del mundo, aunque brevemente. Las acciones de SpaceX han caído en las últimas semanas, arrastrando consigo la fortuna de Musk.

Entre los inversores se ha especulado ampliamente con la posibilidad de que Tesla y SpaceX se fusionen próximamente gracias a sus ambiciones compartidas en inteligencia artificial. Musk, quien ya había hablado de la convergencia de sus empresas, reconoció su creciente sinergia, pero el miércoles afirmó que no podía abordar el tema de la fusión durante la conferencia telefónica de Tesla.

SpaceX adquirió en febrero la empresa de inteligencia artificial de Musk, xAI, ahora SpaceXAI. Además, SpaceX y Tesla ya colaboran: Tesla vende baterías Megapack y Cybertrucks a SpaceX, mientras que el chatbot de IA Grok está disponible en algunos vehículos Tesla.

“No podemos hablar de fusiones de empresas ni de ese tipo de cosas en una teleconferencia sobre resultados”, dijo Musk. “Hay que seguir el proceso adecuado”.