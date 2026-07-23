Viernes nublado en Toluca: ¿Habrá lluvia el 24 de julio? Así estará el clima en el Estado de México

Así estará el clima en Toluca este viernes 24 de julio.

El municipio de Toluca, en el Estado de México, experimentará un viernes 24 de julio con cielo mayormente nublado. Se anticipan temperaturas frescas y sin probabilidad de precipitación, facilitando las actividades diarias.

Vista del cielo nublado sobre el Valle de Toluca, anticipando el clima del viernes.

¿Qué temperaturas se esperan mañana viernes en Toluca?

Para mañana, la temperatura promedio será de 15.8°C. La mínima descenderá a 5.0°C en las primeras horas, mientras que la máxima alcanzará los 22.0°C durante el día.

Los habitantes de la capital mexiquense deberán considerar esta importante variación térmica. Aunque el cielo estará nublado, la ausencia de lluvias marca la jornada, con condiciones atmosféricas estables.

¿Hay probabilidad de lluvia y cómo será el viento en Toluca?

La probabilidad de precipitación para este viernes es del 0%, garantizando un día seco en Toluca. La velocidad del viento será muy ligera, registrando apenas 3.0 km/h, lo que contribuirá a la calma ambiental.

El pronóstico extendido para Toluca muestra estabilidad. viernes 24 de julio: Máx 22°, Mín 5°, Nublado, viento 3 km/h. sábado 25 de julio: Máx 21°, Mín 5°, Medio nublado, viento 6 km/h. domingo 26 de julio: Máx 20°, Mín 5°, Nublado, viento 5 km/h.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Toluca este fin de semana?

La tendencia para el fin de semana en Toluca es de temperaturas frescas por la mañana y templadas por la tarde. Las condiciones atmosféricas variarán entre cielo nublado y medio nublado, sin indicios de precipitaciones.

Ante la amplitud térmica, se recomienda a los toluqueños usar varias capas de ropa. Un abrigo ligero por la mañana será esencial, permitiendo ajustarse a la temperatura máxima de 22°C por la tarde.

¿Qué recomendaciones son útiles para el clima de Toluca mañana?

Las condiciones de cielo nublado y ausencia de viento fuerte son ideales para actividades al aire libre en Toluca. No se prevén interrupciones por fenómenos meteorológicos adversos, invitando a disfrutar del entorno.

La estabilidad climática, con 0% de probabilidad de lluvia, favorecerá el tránsito vehicular y peatonal en el municipio de Toluca. Los desplazamientos cotidianos se realizarán sin contratiempos por factores meteorológicos.

Fuente: CONAGUA.

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