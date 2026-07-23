Clima refrescará Puebla y Morelos este viernes 24 de julio; ¿lloverá en estos estados?

Aunque se esperan cielos nublados, la probabilidad de lluvia es baja en la región. (Foto: Cuartoscuro)

Este viernes 24 de julio, Puebla y Morelos esperan mañanas frescas y tardes templadas.

Se anticipan cielos entre medio nublados y nublados, con vientos moderados en ambas entidades, según los reportes meteorológicos.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos mañana?

En Puebla capital, se espera una mínima de 8.3°C y una máxima de 24.3°C. El viento alcanzará 9 km/h y el cielo estará medio nublado. Los municipios cercanos a la capital registrarán entre 9°C y 27°C.

Cuernavaca, Morelos, tendrá una mínima de 11.0°C y una máxima de 25.0°C. El viento será de 5 km/h y el cielo nublado. Sus municipios como Cuernavaca esperan entre 11°C y 28°C, con temperaturas un poco más cálidas que en Puebla.

¿Se esperan lluvias en Puebla, Cuernavaca o Cholula?

Cholula, Puebla, registrará una mínima de 8.3°C y una máxima de 23.7°C. El viento soplará a 8 km/h con cielo medio nublado. Municipios como Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula esperan entre 9°C y 26°C, similar a Puebla capital.

Aunque se esperan cielos nublados, la probabilidad de lluvia es baja en la región. El Servicio Meteorológico Nacional no ha emitido alertas de precipitaciones. Las condiciones se mantendrán estables, con vientos ligeros a moderados.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 24 de julio: Máxima de 25°C, mínima de 9°C, medio nublado, viento de 9 km/h.

Sábado 25 de julio: Máxima de 25°C, mínima de 8°C, medio nublado, viento de 11 km/h.

Domingo 26 de julio: Máxima de 23°C, mínima de 8°C, cielo nublado, viento de 7 km/h.

El fin de semana mantendrá condiciones estables. Mañanas frescas y tardes templadas. Se espera un ligero descenso en las máximas para el domingo 26 de julio, con cielos más nublados en Puebla y Morelos, pero sin lluvias fuertes.

¿Cómo prepararse para el clima fresco en Puebla y Morelos?

Mantenerse hidratado es clave, incluso con temperaturas frescas. La radiación UV puede ser alta, así que use bloqueador solar y gafas. Evite cambios bruscos de temperatura para cuidar su salud.

Se recomienda vestir con varias capas de ropa. Una chamarra ligera o suéter será útil para las mañanas y noches frescas en Puebla y Morelos. Durante el día, use prendas más ligeras para adaptarse.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial de clima?

Para obtener información oficial, consulte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil. Es vital seguir sus comunicados para cualquier alerta. No se dispone de datos de calidad del aire específicos para la región.

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