¿Frío en Puebla y Morelos? Prevén para este sábado 18 de julio una mañana fresca y tarde templada

Así estará el clima en Puebla y Morelos este sábado 18 de julio.

El sábado 18 de julio, la región de Puebla y Morelos tendrá un clima con mañanas frescas y tardes templadas. Se espera que las temperaturas varíen de los 8°C hasta los 24°C en general, sin probabilidad de lluvias importantes en la zona central.

Vistas de los volcanes en la región central de México.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Cuernavaca mañana?

En la ciudad de Puebla, se espera una temperatura mínima de 8.3°C y una máxima de 25.0°C. Para los municipios de Puebla, se prevén valores entre 9°C y 26°C, con un viento de 9 km/h.

Cuernavaca, Morelos, tendrá un clima más cálido, con una mínima de 10.3°C y una máxima de 26.3°C, y un viento de 6 km/h. En Cholula, Puebla, incluyendo Santa Isabel Cholula, las temperaturas estarán entre 8.3°C y 24.0°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias este sábado en la región de Puebla y Morelos?

La mayor parte de la región disfrutará de un cielo despejado o medio nublado. En Puebla y Cholula, se espera un cielo despejado, mientras que Cuernavaca verá un cielo medio nublado, lo que significa baja probabilidad de lluvia.

Los vientos serán ligeros en toda la zona. En Puebla, el viento soplará a 9 km/h, y en Cuernavaca a 6 km/h. Aunque el monzón mexicano afecta otras partes del país, no se esperan lluvias significativas aquí.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región de Puebla y Morelos es el siguiente:

Sábado 18 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 8°C, cielo despejado, viento de 10 km/h.

Domingo 19 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 8°C, medio nublado, viento de 9 km/h.

Lunes 20 de julio: Máxima de 26°C, Mínima de 9°C, cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas y la nubosidad. Para el lunes 20 de julio, las máximas podrían alcanzar los 26°C, con más nubes en el cielo.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en la zona?

Se recomienda mantenerse bien hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor del día. Si se planean actividades al aire libre, es importante usar protector solar para cuidar la piel y evitar quemaduras.

Para las mañanas frescas, se sugiere vestir con varias capas de ropa. Por la tarde, la ropa ligera será la mejor opción. Llevar un suéter o chamarra para la noche es útil, ya que las temperaturas bajan al anochecer.

Fuente: CONAGUA.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.