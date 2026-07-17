Clima en Jalisco: Espera cielo nublado y temperaturas frescas para este sábado 18 de julio

Así estará el clima en Jalisco este sábado 18 de julio.

El sábado 18 de julio, el clima en Jalisco, especialmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, se presentará con cielo nublado. Las temperaturas estarán entre los 13°C y 28°C. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa la influencia del monzón mexicano, que generará probabilidad de lluvias y vientos ligeros en la región.

Cielo nublado sobre la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en la ZMG de Jalisco?

En Guadalajara, las temperaturas estarán entre 13.3°C y 27.3°C, con cielo nublado. Zapopan tendrá una mínima de 12.7°C y una máxima de 27.0°C. Ambos municipios hoy registran 22.7°C y 23.2°C, respectivamente, con vientos de 3 km/h.

Tlaquepaque y Tonalá mantendrán un clima similar. Tlaquepaque espera de 13.3°C a 26.7°C. Tonalá irá de 13.3°C a 27.0°C. Ambos municipios hoy marcan 22.5°C y 22.1°C, respectivamente, con vientos de 4 km/h.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Lloverá este sábado en la Zona Metropolitana de Jalisco?

La probabilidad de lluvia se mantiene presente en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara, aunque sin especificar un porcentaje. El cielo nublado dominará el día, sugiere la posibilidad de aguaceros ligeros en diferentes momentos, especialmente por la tarde.

Los vientos serán ligeros en la región, con velocidades de 3 a 4 km/h. Esta condición de viento no generará grandes cambios en el ambiente, pero es importante considerar la probabilidad de lluvia para planificar actividades al aire libre.

¿Cómo estará el clima en Jalisco los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

sábado 18 de julio: Máxima de 28°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

domingo 19 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

lunes 20 de julio: Máxima de 30°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas, que alcanzarán los 30°C el lunes. Las mínimas se mantendrán estables en 13°C. El cielo seguirá nublado con vientos ligeros en toda la región.

¿Cómo prepararse para el clima nublado en Jalisco?

Ante el cielo nublado y la probabilidad de lluvia, es recomendable llevar paraguas o impermeable. Aunque las temperaturas no serán extremas, la humedad puede hacer que el ambiente se sienta más fresco por la mañana y noche.

Mantenerse hidratado es importante, incluso con temperaturas moderadas. Se sugiere usar ropa ligera y cómoda. Para actividades al aire libre, considere llevar protección solar mínima, ya que los rayos UV pueden penetrar las nubes.

Fuente: CONAGUA.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.