‘Culpan a Moctezuma’: EU dice que lechuga mexicana causa el brote de ‘diarrea explosiva’

Los reguladores de Estados Unidos rastrearon un brote de parásitos que enfermó a miles de personas en Michigan y estados vecinos hasta la lechuga iceberg rallada que se sirve en restaurantes Taco Bell. Las autoridades identificaron a un solo proveedor como la aparente fuente del brote.

La investigación de rastreo de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) identificó a un proveedor mexicano que abastecía a los restaurantes Taco Bell donde comieron las personas afectadas.

La FDA trabaja con el proveedor para determinar si la lechuga iceberg rallada contaminada llegó a otros establecimientos. Además, reforzó las inspecciones en la frontera para detectar “productos implicados en el brote”.

La información difundida por las autoridades estadounidenses deja sin respuesta varias preguntas clave, entre ellas el nombre del proveedor, el origen preciso de la contaminación y el riesgo de contagio en otros lugares. The Washington Post informó que Taylor Farms figura como una posible fuente de la contaminación.

Taco Bell retira ingredientes en cinco estados de EU por caso de diarrea explosiva

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una alerta de seguridad alimentaria por el parásito Cyclospora, causante de la ciclosporiasis, una enfermedad que provoca diarrea explosiva. Además, recomendaron a los consumidores evitar este ingrediente en restaurantes Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Taco Bell informó que retiró de manera voluntaria la lechuga suministrada por ese proveedor y que la repondrá en un plazo de 24 horas en los restaurantes de los estados afectados. La empresa también señaló en un comunicado que, como medida preventiva, excluirá de forma indefinida a ese proveedor de su cadena de suministro en todo Estados Unidos.

Los CDC vincularon mil 644 casos confirmados por laboratorio con restaurantes Taco Bell y señalaron que la cifra real de contagios podría ser mayor, debido a que muchas personas se recuperan sin realizarse pruebas y la confirmación de un caso de ciclosporiasis puede tardar hasta seis semanas.

La agencia también investiga otros casos de ciclosporiasis que no guardan relación con este brote. Michigan registra el mayor número de contagios, con más de 4 mil 300 personas enfermas y 102 hospitalizaciones.

Los CDC precisaron que no todos los restaurantes Taco Bell ubicados en la zona afectada recibieron lechuga rallada del mismo proveedor.

¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis?

Cyclospora es un parásito microscópico que provoca una enfermedad intestinal caracterizada por diarrea acuosa prolongada, pérdida de apetito y pérdida de peso.

Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después del contagio y, sin tratamiento, pueden persistir durante varias semanas o más tiempo. Las autoridades no reportan fallecimientos relacionados con el brote.

A principios de esta semana, la cadena de restaurantes, propiedad de Yum! Brands Inc, informó que retiraría temporalmente algunos ingredientes de determinados establecimientos como medida preventiva, aunque no precisó cuáles. Varios restaurantes independientes también retiraron la lechuga y otras verduras de hoja verde.

El brote también afectó el desempeño bursátil de Sweetgreen. Sus acciones cayeron cerca de 25 por ciento durante la semana tras los reportes que señalaron a la lechuga como posible origen del brote.

La empresa aseguró que las investigaciones no identifican ningún ingrediente de su cadena de suministro relacionado con la ciclosporiasis.

Las autoridades sanitarias enfrentan dificultades para identificar el origen del brote. La enfermedad no se transmite de persona a persona y pueden transcurrir hasta dos semanas entre el consumo de alimentos o agua contaminados y la aparición de los síntomas. Autoridades sanitarias de Michigan señalaron previamente a la lechuga y otras verduras de hoja verde como posibles fuentes de contagio.

El jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que la administración de Donald Trump está “siguiendo de cerca” el brote y “comprometida a proporcionar a los CDC y a la FDA los recursos que necesitan”.