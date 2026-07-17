La tecnología detrás del crecimiento económico

México vive una etapa determinante. La reconfiguración de las cadenas de suministro y el interés de las compañías por acercar operaciones fortalecen su capacidad industrial. Este escenario eleva las exigencias sobre el desempeño empresarial y marca un punto de inflexión en el crecimiento.

A esta dinámica se suma una presión más profunda. La población envejece y la expansión de la fuerza laboral pierde impulso; el crecimiento dependerá de generar mayor valor con los recursos disponibles, y la productividad será cada día más relevante.

En este escenario, la tecnología toma un rol central. La inteligencia artificial (IA), la automatización y la analítica avanzada permiten optimizar costos, ingresos y eficiencia operativa; su impacto dependerá de cómo se integren en la operación diaria. La diferencia, más allá de adoptar tecnología, está en convertirla en mejor desempeño a escala.

La evidencia de nuestros estudios apunta en esa dirección. La IA podría elevar la productividad de América Latina entre 1.9% y 2.3% anual y generar entre 1.1 y 1.7 billones de dólares en valor económico adicional. Sin embargo, apenas 23% de las organizaciones en la región reporta algún beneficio económico derivado de la IA, y solo 6% afirma capturar una creación de valor significativa. La brecha no está en la disponibilidad de herramientas, sino en la capacidad de integrarlas, escalarlas y traducirlas en resultados de negocio.

México refleja esta dinámica. La adopción digital mantiene espacio de crecimiento frente a economías más avanzadas, lo que abre oportunidades en distintos sectores; al mismo tiempo, la competencia se intensifica con la entrada de nuevos jugadores que operan con mayor velocidad y enfoque tecnológico.

Gran parte de la conversación gira en torno a la IA. Sin embargo, en una economía con fuerte base manufacturera, el desempeño también se define en la operación. La productividad vendrá de combinar IA, automatización, robótica, analítica y rediseño de procesos en los puntos donde realmente se genera valor. Las economías y compañías que avanzan con mayor rapidez combinan tanto inteligencia para decidir mejor como tecnología operativa para ejecutar con más eficiencia, calidad y velocidad.

Muchas organizaciones abordan estas capacidades como iniciativas aisladas, alejadas de las decisiones de negocio. En esos casos, el impacto se diluye; de ahí que el reto sea estratégico. Los resultados sostenidos se construyen cuando la tecnología se integra al núcleo de la operación y se gestiona como una inversión prioritaria.

Las compañías que avanzan con mayor rapidez actúan distinto. Enfocan recursos en iniciativas con impacto económico visible desde el inicio, replantean procesos completos en lugar de optimizar partes, fortalecen el uso de datos y miden resultados con métricas que conectan con crecimiento, márgenes y eficiencia.

Para las empresas en México, el punto de partida está en identificar dónde se genera valor y qué procesos concentran el mayor impacto económico.

Esto exige concentrar esfuerzos en un número limitado de iniciativas, con resultados medibles en el corto plazo; integrar automatización en operaciones críticas, especialmente en entornos industriales; y desarrollar capacidades internas que sostengan los cambios. También implica llevar esta agenda al centro de la toma de decisiones.

El cambio alcanza al talento. Muchos roles evolucionan hacia funciones con mayor énfasis en juicio, coordinación y capacidad de trabajar con herramientas digitales; quienes anticipen esta transición tendrán una ventaja clara en la ejecución.

En los próximos años, México competirá por su capacidad de convertir inversión en resultados tangibles. El nearshoring puede traer la oportunidad, pero la capacidad de escalar tecnología, procesos y talento determinará quién la captura. Esa diferencia marcará el ritmo de crecimiento empresarial.

Las organizaciones que integren tecnología en el centro de su operación podrán escalar con mayor rapidez. Las que mantengan esquemas tradicionales quedarán rezagadas frente a competidores que ya operan con otra velocidad y con estructuras diseñadas para una economía más digital, exigente y productiva.