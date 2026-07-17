Scotiabank México destaca por integridad corporativa y altos estándares de cumplimiento

Scotiabank México obtuvo la máxima calificación de 100 sobre 100 puntos en el Índice de Integridad Corporativa (IC500), reconocimiento que alcanzó por sexto año consecutivo bajo el liderazgo de Pablo Elek. Con este resultado, la institución reafirma su compromiso con la ética empresarial, la transparencia, el cumplimiento regulatorio y las mejores prácticas de gobierno corporativo, elementos que se han convertido en pilares de su estrategia para fortalecer la confianza de clientes, colaboradores, inversionistas y autoridades.

El IC500 es una evaluación que analiza las políticas y mecanismos anticorrupción de las 500 empresas más importantes de México. El índice considera aspectos relacionados con la adopción de principios éticos, la prevención de sobornos y actos de corrupción, la relación con terceros, la existencia de canales de denuncia, así como los procesos de capacitación, supervisión y rendición de cuentas que implementan las organizaciones para fortalecer una cultura de integridad. La metodología busca identificar la solidez de los sistemas de cumplimiento de las compañías y su capacidad para prevenir riesgos asociados con prácticas indebidas.

En el caso de Scotiabank México, la calificación perfecta responde a una estrategia integral que promueve la integridad en todos los niveles de la organización. Entre las acciones implementadas destaca un Código de Conducta aplicable a empleados, directivos y contratistas, el cual establece los principios que rigen la toma de decisiones y las relaciones con clientes, proveedores y demás grupos de interés. A ello se suma una política de cero tolerancia al soborno, la corrupción y el lavado de dinero, respaldada por procesos permanentes de control y monitoreo.

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La institución también impulsa programas obligatorios de capacitación y certificación anual en materia de ética y cumplimiento para sus más de 9 mil colaboradores en México, con el propósito de mantener actualizados sus conocimientos sobre prevención de riesgos y responsabilidades regulatorias. Además, cuenta con canales de denuncia completamente confidenciales que permiten reportar cualquier conducta contraria a sus políticas, fortaleciendo la transparencia y la confianza dentro de la organización.

Este reconocimiento fortalece el compromiso de Scotiabank México de seguir elevando sus estándares de integridad, robustecer sus controles internos, fortalecer la gestión de riesgos y reforzar las acciones para prevenir delitos financieros. Asimismo, la institución continuará impulsando una cultura de cumplimiento y mejora continua para generar valor a clientes, colaboradores y la sociedad.