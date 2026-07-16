Un ‘finde’ fresco en Jalisco: Prevén cielo nublado y temperaturas templadas para este viernes

Para el viernes, Guadalajara tendrá una temperatura mínima de 13.7°C y una máxima de 24.3°C. (Foto: Cuatoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para el viernes 17 de julio un día con predominio de cielo nublado en Jalisco, especialmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Se esperan temperaturas frescas por la mañana y templadas por la tarde, con valores que estarán entre los 13°C y 28°C en la región.

¿Qué temperaturas esperan en Jalisco este viernes?

Para el viernes, Guadalajara tendrá una temperatura mínima de 13.7°C y una máxima de 24.3°C. Actualmente, la ciudad registra 18.2°C. En Zapopan, las condiciones serán similares, con una mínima de 13.7°C y una máxima de 24.3°C, y una temperatura actual de 18.5°C.

San Pedro Tlaquepaque registrará una mínima de 13.7°C y una máxima de 24.3°C, con un valor actual de 18.0°C. Por su parte, Tonalá verá temperaturas entre los 13.7°C y 24.3°C, y su temperatura actual es de 17.7°C. Las cuatro ciudades de la ZMG compartirán condiciones parecidas.

¿Habrá lluvias y viento en la ZMG este viernes?

La condición general en la Zona Metropolitana de Guadalajara para este viernes será de cielo nublado. El viento soplará suave, con una velocidad de 3 km/h. Aunque no se pronostican lluvias intensas directamente sobre la zona, el ambiente estará fresco debido a la nubosidad.

El SMN indica que el monzón mexicano y diversas circulaciones ciclónicas sobre el noroeste del país, junto con una onda tropical, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en gran parte de México. Esto podría generar precipitaciones aisladas en el occidente del país, incluyendo Jalisco.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Jalisco el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Viernes 17 de julio: Máxima de 27°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Sábado 18 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 2 km/h.

Domingo 19 de julio: Máxima de 22°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 2 km/h.

El fin de semana se caracterizará por un clima similar, con cielo nublado y temperaturas que irán bajando progresivamente.

El sábado la máxima será de 24°C, mientras que el domingo se espera que llegue a 22°C. Las mañanas se mantendrán frescas, ideales para actividades al aire libre.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Jalisco?

Ante las condiciones de cielo nublado y temperaturas frescas, se recomienda vestir ropa ligera pero abrigarse ligeramente por las mañanas y noches.

Es importante mantenerse hidratado durante todo el día, bebiendo suficiente agua, incluso si el calor no es intenso.

Si planea actividades al aire libre, considere llevar un paraguas ligero por si acaso se presenta alguna lluvia aislada en la tarde.

Para los conductores, es crucial manejar con precaución, especialmente si el pavimento está mojado por lloviznas inesperadas.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial para Jalisco?

Para obtener la información más actualizada sobre el clima en Jalisco, se aconseja consultar los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las autoridades locales de Protección Civil también emiten comunicados y recomendaciones importantes para la seguridad de la población.

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