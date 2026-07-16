Fiscalía confirma que niños sustraídos de guardería en NL ya están con su mamá; los llevaron a Coahuila

La Fiscalía de Nuevo León continúa con las investigaciones tras la sustracción de dos niños en una guardería de San Nicolás de los Garza. (Quadratín)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que los dos menores de dos años de edad que fueron reportados como sustraídos de una guardería en el municipio de San Nicolás de los Garza ya fueron localizados y entregados a su madre, luego de ser ubicados en Coahuila.

De acuerdo con la actualización oficial emitida por la dependencia, la niña y el niño, cuyas identidades permanecen protegidas bajo las iniciales K. K. F. y H. A. F., respectivamente, fueron reunidos con la denunciante, dando por concluida la etapa de localización de ambos menores.

La carpeta de investigación fue iniciada tras la denuncia presentada por la presunta sustracción de personas, lo que originó un amplio operativo de búsqueda y coordinación entre corporaciones de seguridad y procuración de justicia de Nuevo León.

Las labores de investigación permitieron establecer el paradero de los menores en Coahuila, donde fueron asegurados por las autoridades competentes para posteriormente ser trasladados y entregados a su madre conforme a los protocolos de protección a la infancia.

¿Qué sabemos sobre el rapto de dos niños en guardería de Nuevo León?

La Fiscalía destacó que, aunque los menores ya se encuentran con su familia, la carpeta de investigación permanece vigente y continúa en integración, por lo que las autoridades seguirán realizando las diligencias necesarias para esclarecer completamente los hechos, determinar la mecánica de la presunta sustracción y establecer las responsabilidades correspondientes.

Debido a que el caso involucra a menores de edad, la autoridad mantienen bajo reservadas sus identidades y ha reiterado que las investigaciones continuarán con apego a la ley y bajo los principios de protección de la niñez.

Con esta actualización, las autoridades de Nuevo León confirmaron el desenlace favorable en cuanto a la localización de los dos menores, mientras el proceso ministerial sigue su curso para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.