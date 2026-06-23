PAN advierte que Morena ‘salvará’ a Samuel García de juicio político en Nuevo León: ‘Hay una división’

Samuel García es señalado de operar un esquema que permitió el desvío de más de mil millones de pesos a un despacho propiedad de su padre.

El juicio político a Samuel García en Nuevo León podría verse frustrado por una división entre los diputados de Morena, advirtió Carlos de la Fuente, coordinador del PAN en el Congreso estatal.

El legislador explicó que el gobernador Samuel García tiene hasta las 16:00 horas de este martes 23 de junio para presentar sus alegatos de defensa ante el Congreso.

“Vamos a ver qué manda el gobernador: Si manda un escrito, a un representante o si se presenta personalmente (...) Si no se presenta, pierde la oportunidad de su defensa y se procede con lo que ya se tiene impuesto en la solicitud de juicio político que presentó la lider de Morena en Nuevo León”, detalló en entrevista con Azucena Uresti.

Carlos de la Fuente añadió que este es un proceso estándar en las solicitudes de juicio político para que “se tengan las dos posturas: La postura de la parte quejosa y de la defensa”.

¿Por qué Morena puede ‘truncar’ el proceso de juicio político contra Samuel García?

No obstante, el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de Nuevo León advirtió que “hay una parte de los diputados de Morena que trabaja más con el gobernador que con su partido”.

Esta división, agregó, pone en riesgo que se consigan los 28 votos necesarios en el Pleno del Congreso de Nuevo León para avanzar con el juicio contra Samuel García.

“Morena tiene un problema hacia el interior: El coordinador de su bancada renunció, se acusaron entre ellos (...) No sabemos cuál es la postura oficial”, puntualizó.

El Congreso de Nuevo León está compuesto por 42 diputados. La bancada de Movimiento Ciudadano, partido de Samuel García, tiene nueve legisladores, lo que la oposición necesita los votos de Morena (que también tiene nueve diputados) para avanzar con el juicio.

¿De qué es acusado Samuel García?

De triangulación de recursos. La carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de la República expone que supuestamente el gobernador de Nuevo León utilizó un esquema para el desvío de más de mil millones de pesos.

Según la investigación, parte de los recursos de una cadena de pagos del Gobierno de Nuevo León a diversas empresas terminó en las ‘arcas’ de despachos cuyos accionistas principales son su medio hermano Samuel Orlando García Villarreal y su padre Samuel Orlando García Mascorro.

“El servidor público tiene que servir al pueblo, todos. Y si hay algo de cualquiera, no importa de qué partido sea, tiene que investigarse”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum cuando fue cuestionada sobre el caso.