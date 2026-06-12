Juicio político a Samuel García: ¿Qué diputados de Morena no acudieron a sesión?

La Comisión Anticorrupción de NL aprobó iniciar un proceso contra Samuel García, gobernador del estado.

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó que se inicie un juicio político contra el gobernador Samuel García, luego de ser señalado por la presunta triangulación de fondos públicos.

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) destacó que se inició este juicio contra García por delitos penales, pero lamentó la ausencia de dos legisladores de Morena a la Comisión Anticorrupción que sesionó este viernes.

“Hoy nos sentimos sorprendidos que ni con el llamado de su dirigencia Estatal ni con el llamado de su delegado federal en Nuevo León se hayan presentado los compañeros de Morena, pero quienes realmente somos oposición en Nuevo León el PAN, PRI, PRD aquí estuvimos en la comisión”, apuntó el panista Carlos de la Fuente Flores en un comunicado.

¿Qué diputados de Morena estuvieron ausentes en solicitud de juicio político a Samuel García?

En mayo, la dirigente morenista de Nuevo León, Anabel Alcocer, acudió a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia contra el gobernador Samuel García, al que señalaron por un presunto desvío de recursos federales y estatales a un despacho con presuntas conexiones familiares.

Según Morena, los recursos fueron triangulados por medio de proveedores de Gobierno, y terminaron en el despacho fiscal y de abogados del que es socio el padre del gobernador, Samuel Orlando García Mascorro. La denuncia incluye igualmente a la esposa de García, la influencer Mariana Rodríguez.

En la sesión de este viernes en la Comisión Anticorrupción, se aprobó iniciar un proceso de juicio político contra Samuel García, luego de que Morena hiciera la solicitud el 8 de junio.

Sin embargo, a la sesión no llegó la bancada morenista completa.

El PAN destacó que asistió la diputada morenista Grecia Benavides, junto con la dirigente de Morena en Nuevo León, Anabel Alcocer.

A la reunión faltaron los morenistas Mario Soto Esquer y Rodrigo Montemayor Romero. También estuvo ausente Claudia Chapa Marmolejo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), grupo aliado de Morena.

El PAN destacó que, tras dar el visto bueno al juicio contra el gobernador de Nuevo León en la comisión, esperarán la contestación del propio Samuel García para el 23 de junio al respecto de quién será su representante jurídico.