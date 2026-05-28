¿Juicio político contra Samuel García? Congreso de NL confirma 13 expedientes por violar la ley

Samuel García sería sancionado por promoverse fuera del periodo que marca la ley.

¿Juicio Político contra Samuel García? El Congreso de Nuevo León anunció que sumarán la sentencia de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a las otras 12 denuncias en contra del gobernador regio.

Luego de que el Tribunal Electoral resolviera que Samuel García se promovió de manera ilegal al presentar su cuarto informe de Gobierno fuera del periodo establecido por la legislación, el Congreso analiza las sanciones contra el gobernador.

Itzel Castillo Almanza, presidenta del Congreso de Nuevo León, confirmó que en total son 13 las veces que Samuel García presuntamente ha violado la ley, y abrió la posibilidad a un periodo extraordinario de sesiones para determinar alguna sanción.

¿Cuál sería la sanción contra Samuel García por promoverse ilegalmente?

El Tribunal Electoral resolvió por unanimidad que Samuel García “incumplió el plazo previsto para la difusión de informes”.

Ante ello, las primeras posturas en el Congreso están divididas.

Sandra Pámanes, de Movimiento Ciudadano, el partido de Samuel García, aseguró que podría haber una sanción contra el gobernador; sin embargo, descarta un juicio político, ya que no se amerita, de acuerdo con testimonios recogidos por medios locales.

Mientras, Armida Serrato, del PRI y presidenta de la Comisión Anticorrupción, declaró que remitieron 59 oficios a dependencias e instancias estatales, con el objetivo de recabar información relacionada con tres expedientes de juicios políticos contra Samuel García, también acusado de triangulación de recursos.

Con ello, la funcionaria abre la posibilidad de una solicitud de desafuero contra Samuel García, similar a la que los legisladores de Chihuahua pidieron para llevar a Maru Campos a juicio político.

Además de la resolución del Tribunal Electoral, otras de las acusaciones en su contra estarían relacionados con una presunta intervención indebida del mandato estatal para el Senado de la República, con lo que presuntamente favoreció una fórmula de candidaturas de Movimiento Ciudadano.

Samuel García también habría violado los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en 2024, presuntamente con acciones y expresiones atribuidas al gobierno estatal a favor de Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano.