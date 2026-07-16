Huésped que golpeó a recepcionista se quedó 2 semanas más en hotel Park Life Paradox Santa Fe

La agresión a la recepcionista del hotel de Santa Fe ocurrió el lunes 29 de junio, por lo que el vioentador se quedó dos semanas más. (Fotoarte El Financiero/ redes).

Luego de que se difundiera un video en el que un hombre agredé física y verbalmente a una recepcionista en el hotel Park Life Paradox Santa Fe, en Cuajimalpa, se dio a conocer el huésped se quedó hasta el miércoles 15 de julio en el lugar.

En entevista con el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, Egdar Adaya Tenorio, abogado de la víctima, detalló que incluso el hombre que violentó a la mujer salió del hotel saludando al personal y escapó con su familia en un auto del que todavía no se conocen los detalles.

Las autoridades tomaron cartas en el asunto hasta que se viralizó el video y enseguida el agresor salió del hotel en Santa Fe.

Adaya Tenorio señaló que no había alguna orden de detención para que las autoridades correspondientes actuaran de inmediato el miércoles.

Según el video compartido, los hechos ocurrieron el lunes 29 de junio, a las 19:00 horas. Es decir, el agresor estuvo hospedado al menos dos semanas más.

“El agresor tenía un contrato de arrendamiento por un año, se esperaba por lo menos que se cancelara”, dijo el abogado. Incluso, la mujer agredida siguió trabajando en el hotel, sin que este hiciera algo al respecto tras la agresión.

También explicó que la carpeta de investigación se inició hace dos semanas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que el delito se clasificó como lesiones dolosas.

Sin embargo, ya se trabaja en que se reeclasifiqué a tentativa de feminicidio, debido a las lesiones e insultos del hombre a la recepcionista.

¿Cóm fue la agresión de un hombre a una recepcionista en un hotel de Santa Fe?

“Póngase a hacer su trabajo, vieja huevona. Ponte a trabajar ya, órale”, le gritó el hombre a la recepcionista mientras golpea la mesa. En el video se ve que se acerca otro hombre, que parece ser el de seguridad, sin intervenir.

El audio muestra al señor que le pide a la recepcionista que le entregue el teléfono para que se “ponga a trabajar”, incluso la insulta en repetidas ocasiones.

“A ver, dámelo por favor. Que me des el pinche teléfono, dámelo. Estoy hasta el gorro de tu pinche actitud”, dice el sujeto. La recepcionista no lo mira ni le da el teléfono.

En las imágenes se ve que luego de estos gritos, la recepcionista comienza a grabar al hombre quien se molesta por la acción, le arrebata el celular y lo arroja al suelo.

El hombre que parecer ser de seguridad no interviene, y el huésped da un puñetazo en la cara a la mujer quien termina derribada en el suelo.

El huésped y agresor fue identificado como Octavio Jorge Cortés Jiménez, empresario de Sinaloa y ya fue denunciado ante la FGJ de la CDMX..