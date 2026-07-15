‘¡Ponte a trabajar ya!’: Huésped golpea brutalmente a recepcionista de Park Life Paradox Santa Fe

La agresión del sujeto quedó grabada en las cámaras de seguridad y, de acuerdo con la denuncia pública, el presunto responsable no ha sido detenido. (Foto: Park Life)

Un huésped de la zona residencial Park Life Paradox Santa Fe, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, golpeó a una recepcionista del lugar hasta dejarla en el suelo, según se puede ver en un video difundido por medios de comunicación.

El video indica que la agresión ocurrió el pasado 29 de junio de este año, aproximadamente a las 7:40 de la tarde.

La agresión del sujeto quedó grabada en las cámaras de seguridad y, de acuerdo con la denuncia pública, el presunto responsable no ha sido detenido.

En las imágenes se ve a un hombre gritar a la recepcionista que está en el mostrador del lugar; luego, el sujeto golpea con la mano el mueble hasta alcanzar el teléfono de la mujer a quién golpea con este.

“Póngase a hacer su trabajo, vieja huevona. Ponte a trabajar ya, órale”, le grita mientras golpea la mesa de la recepcionista. En el video se ve que se acerca otro hombre, que parece ser el de seguridad, sin intervenir.

Huésped agrede a recepcionista de la zona residencial de Santa Fe

El audio muestra al señor que le pide a la recepcionista que le entregue el teléfono para que se “ponga a trabajar”, incluso la insulta en repetidas ocasiones.

Luego de que se acerca el que parece ser un guardia de seguridad, el huésped comienza a discutir con este y vuelve a golpear la mesa.

“A ver, dámelo por favor. Que me des el pinche teléfono, dámelo. Estoy hasta el gorro de tu pinche actitud”, dice el sujeto. La recepcionista no lo mira ni le da el teléfono.

En las imágenes se ve que luego de estos gritos, la recepcionista comienza a grabar al hombre quien se molesta por la acción y le arrebata el celular y lo arroja al suelo.

“A mí no me vas a grabar”, dice y cruza la recepción para quitarle de forma agresiva un segundo teléfono a la mujer que intenta alejarse de él.

El hombre toma el segundo teléfono, dice algunas palabras y lo arroja al suelo con violencia. La mujer regresa a la recepción y el guardia de seguridad se aleja.

La recepcionista de Park Life Paradox Santa Fe ve que el huésped regresa y se aleja nuevamente de la recepción, pues este le arrojó el primer teléfono que ya había lanzado y lo estrella contra la mesa donde estaba la mujer.

“Órale, a chingar a tu madre”, dice el hombre mientras persigue a la recepcionista. Las imágenes no muestran cómo comienza la agresión, pero sí se ve cuando el hombre tira al suelo a la recepcionista y la comienza a patear.

El hombre que parecer ser de seguridad no interviene, y el huésped da un puñetazo en la cara a la mujer quien termina derribada en el suelo.

Luego de la agresión, el huésped se va de la recepción y otro hombre se acerca a ver a la recepcionista.

¿Qué sabemos sobre la agresión a la recepcionista de Park Life Paradox Santa Fe?

Según se informó en el noticiario de Ciro Gómez Leyva, el hombre envió un mensaje a la recepcionista para que reciba un paquete; sin embargo, la mujer no respondió el mensaje debido a otras tareas que estaba realizando ese día.

El huésped bajó molestó a la recepción y comenzó a agredir a la mujer. Según información dada a conocer en su noticiario, el hombre fue identificado como Octavio Jorge Cortés Jiménez, quien es un empresario de Sinaloa y que ya fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

También se dio a conocer que el hombre llevaba un mes hospedado en el lugar de Santa Fe.