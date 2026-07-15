Peso ‘exprime’ debilitamiento del dólar en miércoles de quincena: ¿Cómo está el tipo de cambio HOY?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados este miércoles 15 de julio.

El retroceso del dólar ante el peso se extendió por segunda sesión consecutiva mientras el mercado analiza los datos de inflación al productor en Estados Unidos en este miércoles de ‘quincena’.

El impacto limitado de la guerra con Irán en los precios reforzó la opinión de que la Reserva Federal tendrá más margen para posponer cualquier posible alza a la tasa de interés.

“Parece que la reanudación de la inflación en 2026 alcanzó su punto máximo el mes pasado y volvió a su tendencia bajista previa al conflicto”, apuntó Jamie Cox de Harris Financial Group. “Esto realmente ayuda a la Reserva Federal a evitar el error de subir las tasas en medio de una crisis de oferta”.

Esta es la cotización del peso ante el dólar este miércoles 15 de julio

De acuerdo con datos de Bloomberg, el peso se aprecia 0.19 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.39 unidades, 4 centavos menos respecto al cierre del martes 14 de julio.

“El tipo de cambio registró un ajuste bajista significativo tras la publicación del informe de inflación de Estados Unidos, ya que los datos mostraron menores presiones al alza, al tiempo que redujeron el margen para que la Reserva Federal aumente las tasas de interés a corto plazo”, apuntaron analistas de Monex.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.88 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.85 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.54 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.09 por ciento.

Entre las monedas con más ganancias ante el dólar están el rublo ruso con 0.36 por ciento; el peso chileno con 0.33 por ciento; la libra esterlina con 0.31 por ciento; el dólar australiano con 0.30 por ciento, y el dólar neozelandés con 0.28 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg