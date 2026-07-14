Caída de precios en EU ‘infla’ al peso: ¿Cuánto gana al dólar HOY 14 de julio?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados durante este martes 14 de julio.

El peso mexicano ‘pisa fuerte’ ante el dólar en la sesión de este martes 14 de julio después de que los datos de inflación en Estados Unidos se ubicaron por debajo de lo esperado por el mercado.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se ubicó en 3.5 por ciento en junio, por debajo del 3.7 por ciento esperado por analistas, que ya preveían una moderación del repunte inflacionario provocado por la guerra con Irán y los altos precios del petróleo.

En la comparación mensual, es decir, mayo contra junio de 2026, la inflación desaceleró 0.40 por ciento, su mayor caída desde abril de 2020.

Así está el tipo de cambio entre el peso y el dólar este martes

El peso mexicano se aprecia 0.57 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.42 unidades, 10 centavos menos con respecto al cierre del lunes 13 de julio.

“El informe de inflación de Estados Unidos mostró menores presiones al alza, al tiempo que redujeron el margen para que la Reserva Federal aumente las tasas de interés a corto plazo”, apuntaron analistas de Monex.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.88 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.88 unidades por cada billete verde en la sesión de este martes 14 de julio.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.56 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.06 por ciento.

Las ganancias ante el dólar son lideradas por la corona noruega, que se aprecia 1.37 por ciento. Le siguen el dólar neozelandés con 1.23 por ciento; el real brasileño con 1.09 por ciento; la corona sueca con 0.96 por ciento, y el peso chileno con 0.94 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg