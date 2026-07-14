¿Presunto francotirador de Atlixcayotl se defendió? Así fue su detención en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Rafael ‘N’, el presunto “francotirador de la Atlixcayotl”, responsable de realizar disparos a vehículos en circulación sobre la vía del mismo nombre. El aseguramiento ocurrió este martes tras un enfrentamiento armado en el fraccionamiento Santa Fe.

El enfrentamiento culminó con la neutralización y arresto del sujeto, presunto responsable de realizar disparos a más de 10 vehículos en circulación sobre la Vía Atlixcayotl, una de las de más tránsito en la ciudad capital, pues conduce a la salida de la mixteca poblana y a la zona de mayor plusvalía del municipio.

Tras las investigaciones que se han realizado por los ataques, elementos de la Fiscalía ingresaron al residencial para cumplimentar el cateo en el domicilio del imputado donde fueron recibidos con ataques de arma de fuego, por lo que oficiales ministeriales respondieron bajo protocolos de defensa, llevando a cabo la detención sin que se reporten heridos en ninguno de los bandos.

La zona quedó resguardada por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, Marina, Sedena y Guardia Nacional en apoyo a las diligencias del personal ministerial.

¿De qué acusan a Rafael ‘N’, presunto francotirador de Atlixcayotl?

Contra Rafael ‘N’ hay denuncias formales por daños patrimoniales y lesiones físicas, estimándose que el número de agresiones superaría la decena de casos debido a incidentes donde las víctimas no formalizaron la querella.

La situación jurídica del procesado se definirá en las próximas horas, en tanto la Fiscalía continúa con diligencias en el lugar de los hechos.

​Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni la Fiscalía General de la República (FGR) han emitido un posicionamiento oficial sobre los delitos que enfrenta el detenido, el resultado del cateo o los objetos asegurados en el inmueble.​

Se espera que en las próximas horas ambas instituciones den a conocer más detalles sobre la investigación.

¿Qué sabemos de los ataques en la Vía Atlixcayotl de Puebla?

El viernes, en la Vía Atlixcáyotl se registró un nuevo ataque armado, luego de casi un mes sin reportes relacionados con el presunto tirador señalado por disparar contra vehículos en circulación.

Con este hecho, se eleva a 12 el número de casos documentados. De acuerdo con el reporte ciudadano, el incidente ocurrió durante la madrugada.

El conductor de un automóvil Volkswagen Pointer informó que, mientras transitaba a la altura de la zona de Angelópolis, en Puebla, escuchó una detonación.

Al revisar la unidad, el afectado descubrió el impacto de un proyectil en la puerta del copiloto con daños en la puerta lateral.

*Con información de Quadratín