Aguas, Puebla: ¿Qué sabemos del plan de VW para cerrar plantas y despedir a 100 mil trabajadores?

Los líderes sindicales de Volkswagen no han sido informados de los planes para recortar hasta 100 mil puestos de trabajo en Alemania con el fin de aumentar la competitividad, lo que pone de manifiesto las tensiones de gobernanza en el mayor fabricante de automóviles de Europa.

Aunque la máxima representante sindical, Daniela Cavallo, ha formado parte de los renovados intentos de Volkswagen por reducir costes, las conversaciones no detallaron objetivos específicos de reducción de empleos, según indicaron el lunes el comité de empresa y el sindicato IG Metall en un documento interno publicado en la intranet de VW y al que tuvo acceso Bloomberg News.

En el marco de las conversaciones sobre eficiencia, la alta dirección respondió a finales de la semana pasada a una extensa lista de preguntas de los representantes de los trabajadores. Según los líderes sindicales, las respuestas no indicaron planes para reducir la plantilla más allá del objetivo previamente acordado de eliminar 50.000 puestos de trabajo.

La revista Manager Magazin informó la semana pasada que VW podría duplicar los recortes de empleo previstos, hasta alcanzar los 100 mil, y cerrar cuatro plantas en Alemania, citando reuniones entre directivos. Las decisiones estratégicas importantes en VW requieren la aprobación de su consejo de supervisión, donde los representantes de los trabajadores suelen ocupar la mitad de los escaños. Actualmente, ostentan la mayoría después de que la miembro independiente del consejo, Susanne Wiegand, no se presentara a la reelección.

Durante reuniones previas entre la alta dirección y los representantes del comité de empresa, la dirección indicó que, en su opinión, los recortes previamente acordados no serían suficientes, según el comunicado. «Pero no se especificó la magnitud de dichas reducciones».

Volkswagen se enfrenta a otro periodo de turbulencias después de que el consejero delegado, Oliver Blume, y otros ejecutivos indicaran internamente que el grupo sigue sin ser competitivo en áreas clave. El consejo de supervisión de la compañía se reunirá el 9 de julio.

El enfrentamiento demuestra lo difícil que le resultará a Blume imponer recortes más profundos en Volkswagen. Los líderes sindicales ejercen una influencia considerable, Baja Sajonia suele ponerse del lado de los trabajadores, y la ley que regula Volkswagen otorga al estado derecho de veto sobre decisiones clave, a la vez que dificulta el cierre de importantes plantas alemanas.

¿Qué dijo Volkswagen sobre el posible recorte de 100.000 empleos?

Volkswagen planea recortar decenas de miles de puestos de trabajo adicionales y podría cerrar fábricas en un esfuerzo del director ejecutivo Oliver Blume por hacer que el mayor fabricante de automóviles de Europa sea más competitivo, según informó la revista Manager Magazin.

Los planes, presentados por el director ejecutivo durante una reunión de la junta directiva a principios de esta semana, incluyen duplicar la reducción de personal hasta alcanzar los 100.000 empleados, según informó el viernes la revista Manager Magazin, citando a personas familiarizadas con el asunto. El propietario de Porsche y Audi emplea actualmente a unas 657.000 personas.

Blume ha estado intentando reducir el tamaño de Volkswagen mientras lidia con los aranceles estadounidenses, la persistente debilidad en China y la creciente competencia en Europa de rivales como BYD y Stellantis. Su nueva estrategia se presentará al consejo de supervisión el próximo mes y probablemente marcará el inicio de lo que podrían ser meses de tensas negociaciones.

En VW, la reestructuración a menudo se ve debilitada por los líderes sindicales y los políticos estatales que, en conjunto, ostentan una mayoría que les permite bloquear el proceso.