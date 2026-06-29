De Los Cabrera a distribuidores: los duranguenses buscados por Estados Unidos

La DEA mantiene en su lista de fugitivos a cuatro personas originarias de Durango, entre ellas un presunto operador de Los Cabrera vinculado al Cártel de Sinaloa.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) mantiene un listado de personas buscadas por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y conspiración criminal.

Entre los perfiles incluidos aparecen cuatro personas originarias de Durango que enfrentan acusaciones federales por presuntas operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Amado Núñez Meza, operador de Los Cabrera

Amado Núñez Meza, ‘El M-11’, es el duranguense con el perfil de mayor relevancia dentro de la lista de la DEA.

La agencia lo identifica como un presunto operador del Cártel de Sinaloa vinculado a Los Cabrera, grupo con presencia en municipios de Durango como Tamazula, Canelas y Santiago Papasquiaro.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de conspiración para importar y distribuir más de cinco toneladas de marihuana y cocaína, lavado de dinero, posesión de armas para favorecer actividades de narcotráfico y participación en una empresa criminal continua, de acuerdo con una acusación presentada en el Distrito Oeste de Texas.

Las investigaciones también lo señalan como uno de los responsables de coordinar envíos de droga hacia Estados Unidos y de fortalecer la presencia del Cártel de Sinaloa en el Valle de Juárez, Chihuahua, mediante el traslado de integrantes desde Durango. La DEA mantiene vigente una recompensa por información que permita su captura y advierte que podría estar armado.

Juan Carlos Hernández López

Juan Carlos Hernández López, ‘Freckles’ y/o ‘John Charlespecas López’, es buscado por conspiración para distribuir sustancias controladas en los estados de Iowa y Missouri.

La investigación federal lo relaciona con una red de distribución de metanfetamina y cocaína que operaba entre México y el medio oeste de Estados Unidos. De acuerdo con la DEA, permanece prófugo y existe una recompensa por información que conduzca a su localización.

Jorge Alfredo Díaz González

Jorge Alfredo Díaz González enfrenta cargos por posesión y distribución de cocaína en Carolina del Norte.

Las autoridades estadounidenses lo vinculan con operaciones de tráfico de droga entre México y el sureste de Estados Unidos. Reportes citados por medios locales indican que su última ubicación conocida fue en Durango, por lo que continúa en la lista de personas buscadas por la DEA.

Moisés Iván Leal Burciaga

Moisés Iván Leal Burciaga, también identificado con el alias Sergio Castillo Ávila, es requerido por conspiración y posesión con intención de distribuir cocaína en Texas.

La acusación fue presentada en el Distrito Oeste de Texas y lo relaciona con rutas de tráfico que conectaban Durango con Ciudad Juárez para el envío de droga hacia Estados Unidos. La ficha de búsqueda de la DEA señala que podría estar armado y ofrece una recompensa por información que permita su captura.