‘Tenemos datos no públicos’: ‘Alito’ advierte que integrantes de Morena viajan a EU como informantes

'Alito' Moreno, dirigente nacional del PRI, aseguró que sí hay integrantes de Morena que viajan a EU como informantes.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, afirmó el 29 de junio que integrantes de Morena son informantes de Estados Unidos y aseguró que algunos mantienen “vínculos institucionales formales” con agencias estadounidenses.

En declaraciones a medios de comunicación, Moreno sostuvo que el PRI tiene en su poder “datos no publicados” sobre personas que, según dijo, delatarían ante autoridades estadounidenses a gobernadoras, gobernadores, legisladores e integrantes de gobiernos emanados de Morena durante los últimos años por ligas con el narcotráfico.

“Por eso te digo: cuando el Titanic se hunde, así como el ‘Moretanic’ ya se empezó a hundir, pues las ratas empiezan a saltar y entre ellos se van a inculpar todos. No tengan duda, van a estar en la cárcel todos. Hace dos semanas inició este proceso”, expresó el priista.

“Esto va a dar pie a que haya más investigaciones”, declaró el dirigente y agregó que, en su opinión, correspondería a un gobierno distinto al de México investigar y sancionar a quienes calificó como “narcopolíticos de Morena”.

Las declaraciones del líder priista ocurren después de la publicación de un reportaje de The New York Times, el cual sostiene que al menos una docena de funcionarios electos en México, muchos de ellos pertenecientes a Morena, habrían establecido contactos con autoridades de Estados Unidos para intercambiar información sobre otros políticos.

De acuerdo con el diario estadounidense, esos acercamientos habrían ocurrido tras las acusaciones del gobierno del presidente Donald Trump contra 10 funcionarios sinaloenses, en activo y retirados, por presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico.

El gobierno del presidente Donald Trump ha asegurado en múltiples ocasiones que hay políticos ligados con el narco en México. (Casa Blanca)

El reportaje señala que los funcionarios buscarían anticiparse a posibles investigaciones en su contra, aunque no identifica a los presuntos involucrados.

Sheinbaum y Morena rechazan información de The New York Times

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó la nota publicada por el diario estadounidense y dijo que no existe alguna información sobre que morenistas estén cooperando con Estados Unidos

“Fíjense en la nota: ¿Cómo puede haber una nota así en un periódico que se dice de los mejores del mundo? Básicamente dice: ‘Me dijo una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos’ Esa es la nota", comentó en la ‘mañanera’ de este lunes 29 de junio.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó los señalamientos y afirmó que forman parte de una “narrativa de la ultraderecha nacional e internacional” dirigida contra el movimiento.

“Nosotros no somos cómplices de nadie, nosotros no vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a permitir que esta narrativa que se quiere instalar contra nuestro movimiento sea eso, una narrativa de la ultraderecha”, declaró.

Montiel añadió que cualquier investigación debe desarrollarse conforme al Estado de derecho y mediante las autoridades competentes en México.