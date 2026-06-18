Sheinbaum ‘corrige’ a Trump por decir que el narco gobierna a México: ‘No hay que engancharse’

“No hay que engancharse con cada declaración”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum después de que Donald Trump insistió en que los cárteles “gobiernan” México.

Consideró que el presidente estadounidense está mal informado sobre los operativos y acciones del Gabinete de Seguridad en coordinación con instituciones del país vecino, pero estas aseveraciones surgen de la forma que tiene Trump de comunicar.

“Lo ha dicho en otras ocasiones; yo he dicho que el presidente Trump tiene su manera de comunicar, no hay que engancharse con cada declaración (...) No está bien informado él. Se lo he dicho personalmente: el Estado mexicano existe”, dijo durante la mañanera de este 18 de junio.

Sheinbaum aseguró que, durante la reunión que sostuvo a principios de junio con Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, mostró los resultados obtenidos en el combate al tráfico de fentanilo y otras acciones conjuntas.

La presidenta señaló que le interesa que la ciudadanía reconozca los avances en materia de seguridad y agradeció el trabajo de los funcionarios al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Sheinbaum responde a JD Vance ante amago de acciones militares contra el narco en México

La mandataria federal también rechazó la posibilidad de que Estados Unidos realice acciones militares contra el narcotráfico en territorio mexicano, como planteó JD Vance durante una entrevista con N+ Univision.

Sheinbaum Pardo pidió que cualquier despliegue de tropas estadounidenses ocurra dentro de su propio territorio, con el objetivo de frenar el tráfico ilegal de armas hacia México.

Recordó que autoridades mexicanas aseguraron un arsenal procedente de Estados Unidos, el cual presuntamente superó los controles de seguridad fronterizos. Señaló que las armas largas suelen llegar a manos del crimen organizado para incrementar su capacidad operativa.

“Sería muy bueno que lo hicieran en su territorio, porque es muy importante que paren la entrada de armas. Aquí, ya en México, se detuvo unos vehículos que traían armas, un buen arsenal de armas de Estados Unidos. Ellos allá y nosotros acá, coordinándonos”, comentó al referirse a las declaraciones de Vance.

Durante el último año, la administración de Donald Trump planteó en diversas ocasiones la posibilidad de realizar ataques contra presuntos integrantes del crimen organizado en México. Al mismo tiempo, funcionarios estadounidenses reconocieron los resultados y la cooperación bilateral en el combate al tráfico de drogas.

La presidenta reiteró su rechazo a cualquier intervención militar extranjera y subrayó la importancia de mantener la coordinación bilateral con pleno respeto a la soberanía nacional.