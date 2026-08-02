Ataque en un bar de Cuernavaca deja dos muertos y cinco heridos; no hay detenidos

Ataque armado en la inauguración de un bar en Altavista, Cuernavaca, deja dos muertos y cinco heridos. Los lesionados llegaron por su cuenta al hospital. (Foto: Redes sociales).

Siete personas heridas con proyectil de arma de fuego arribaron por sus propios medios la madrugada de este domingo al hospital general de Cuernavaca, Morelos. Dos de los heridos fallecieron al recibir atención médica.

El violento tiroteo fue reportado al número de emergencias después de la medianoche por vecinos de la colonia Altavista, tras escuchar las detonaciones.

De acuerdo con testigos, las personas lesionadas fueron atacadas durante la inauguración de un bar ubicado sobre la avenida Otilio Montaño.

Cuando las autoridades arribaron al sitio no localizaron a las personas heridas; sin embargo, minutos después se reportó que siete varones lesionados por disparos de arma de fuego ingresaron al Hospital General “Dr. José G. Parres” de Cuernavaca. Dos de ellos, de 22 y 25 años de edad, fallecieron en el área de urgencias.

La mañana de este domingo, elementos ministeriales acudieron al sitio donde ocurrió el ataque para realizar las diligencias correspondientes; el lugar fue resguardado y un tramo de la calle permaneció cerrado por varias horas.

¿Cuáles son las colonias más peligrosas de Cuernavaca?

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Morelos reportó un total de 498 homicidios dolosos durante el primer semestre de 2026, ubicándose en el séptimo lugar a nivel nacional en este delito.

Las cifras oficiales indican que el promedio diario disminuyó a 1.6 casos en junio de 2026, en comparación con el promedio de 3.5 reportado al inicio del periodo en septiembre de 2024.

La colonia Altavista se encuentra situada en la zona norponiente del municipio capitalino, cerca de las colonias Sacatierra y Lomas de San Antón, y conecta de forma directa con la zona centro de la ciudad.

Altavista está catalogada por las autoridades de seguridad como un foco rojo debido a la alta incidencia de delitos de alto impacto, entre los que destacan recientes ataques armados, extorsiones y enfrentamientos.

La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, y las autoridades estatales, mantienen patrullajes intermitentes en la zona, objeto de seguimiento en las mesas de coordinación estatal para la paz ante el repunte de la violencia armada.