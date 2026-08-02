Chocan dos helicópteros que combatían incendios forestales en Grecia; mueren los pilotos

Los bomberos han batallado para combatir los incendios forestales en Grecia. (Foto: EFE)

Los dos ocupantes de un helicóptero alquilado que participaba en la extinción de un incendio en una zona costera de Grecia han muerto este domingo al chocar en el aire con otro aparato, también arrendado y cuyos dos pilotos han resultado heridos, confirmó el gobierno griego.

Los dos fallecidos son el piloto danés de uno de los helicópteros y el copiloto griego, según anunció el primer ministro de Grecia, el conservador Kyriakos Mitsotakis, en un mensaje en la red social X.

Los medios griegos habían informado previamente que el piloto fallecido era de nacionalidad rumana.

La ola de calor en Europa ha provocado diversos incendios forestales en Grecia. (Foto: EFE)

“Expreso mi más profundo pesar por el trágico accidente de los dos helicópteros de extinción de incendios alquilados que se cobró la vida de dos combatientes en primera línea en la lucha contra los incendios, bajo condiciones meteorológicas muy adversas”, dijo el jefe del Gobierno en la citada red social.

Los tripulantes del otro aparato involucrado en el choque, un británico y un griego, según el diario Efsyn, fueron trasladados a un hospital con heridas leves.

Vientos muy fuertes complican combate al fuego

En toda la zona donde se ha producido el accidente el viento sopla con rachas muy fuertes que avivan el fuego y dificultan las tareas de extinción, sobre todo para los medios aéreos.

Varios canales han ofrecido imágenes de cómo los dos aparatos siniestrados vuelan muy cerca hasta que colisionan y uno de ellos se incendia y pierde la hélice principal, desplomándose sobre el suelo.

Los helicópteros, identificados como modelos Bell 124 por algunos medios, participaban en las labores de extinción de un fuego en Psatha, una localidad costera a unos 60 kilómetros al oeste de Atenas.

Los dos aparatos habían sido alquilados por el Cuerpo de Bomberos y habían despegado del aeropuerto militar de Elefsina.

Tras el choque, todos los helicópteros del modelo Bell que participaban en las labores de extinción del incendio en la zona han quedado inmovilizados, de acuerdo con el protocolo, hasta nuevo aviso, en un momento en que el papel de los medios aéreos de extinción es crucial.

Según Skai, los tripulantes eran personal civil que trabaja para empresas privadas que habían alquilado los helicópteros al gobierno para ser usados en las tareas de extinción.

El pasado miércoles tres bomberos murieron durante las tareas de extinción de dos incendios en la isla de Creta y en el sur del Peloponeso, ya bajo control.