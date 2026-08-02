¿Quién es Estefanía Coppola, actriz e influencer que quería su boda en el Castillo de Chapultepec por 1 mdp?

Estefanía Coppola aseguró que tiene intenciones de contratar el Castillo de Chapultepec para celebrar su boda. (Foto: Cuartoscuro/Captura)

Estefanía Coppola compartió videos en los que aseguraba que celebraría un evento privado en el Castillo de Chapultepec, uno de los recintos históricos más importantes de México.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) desmintió que el inmueble pueda rentarse para la boda de la actriz que apareció en series de Netflix.

Estefanía Coppola buscaba casarse en el Castillo de Chapultepec. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

¿Quién es Estefanía Coppola?

Estefanía Coppola es una actriz, modelo e influencer mexicana que ha desarrollado su carrera en la televisión y el cine a partir de su fama en YouTube. Además de generar contenido en redes sociales, ha participado en campañas publicitarias y proyectos para distintas marcas de moda y estilo de vida.

Uno de sus papeles más conocidos fue el de Crista en la segunda temporada de la serie de Netflix Guerra de Vecinos, producción protagonizada por Vanessa Bauche, Ana Layevska y Elyfer Torres.

También apareció en El Guau, película que estuvo en tendencia en Netflix, bajo la producción de Ihtzi Hurtado, la cual sigue la vida de Chema, un adolescente con un amor imposible.

Además de su trabajo como actriz, Coppola ha participado en comerciales, videoclips y producciones audiovisuales, mientras que en redes sociales comparte contenido relacionado con viajes, moda, belleza y aspectos de su vida personal, lo que le ha permitido construir una comunidad de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram.

De acuerdo con su perfil profesional, también ha colaborado en proyectos de conducción y modelaje.

¿Qué dijo Estefanía Coppola sobre rentar el Castillo de Chapultepec?

Estefanía Coppola compartió un video en su cuenta de TikTok, donde mencionó que estaba de visita en el posible sitio para celebrar su boda: el Castillo de Chapultepec.

“Vengo llegando, nos dejaron entrar en el coche y nos dan un tour guiado en la noche para conocerlo a detalle. Vean que hermoso es, casi solito para nosotros”.

De acuerdo con la influencer, solo se puede rentar el patio principal del inmueble, el cual tiene un costo de un millón de pesos por evento.

“Es mucho dinero, pero casarte en este lugar creo que no tiene precio (...) Es exclusivo, vale la pena, está precioso, me encanta venir aquí y hacerme fotos, yo si me veo bajando de unas escaleras con un vestido blanco”.

¿Qué dijo el INAH sobre la renta del Castillo de Chapultepec para una boda?

Tras la difusión de los videos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un comunicado para desmentir que el Castillo de Chapultepec haya sido rentado para celebrar una boda o cualquier otro evento social privado.

El organismo señaló que “es falso que el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, haya rentado sus instalaciones para alguna actividad social”, por lo que desmintió a la creadora de contenido.

Asimismo, explicó que la visita realizada por Estefanía Coppola al inmueble correspondió a un recorrido guiado dentro de la programación habitual del museo y no a una visita relacionada con la organización de una boda.

El INAH también recordó que el Castillo de Chapultepec, sede del Museo Nacional de Historia, está protegido por la legislación mexicana en materia de patrimonio cultural y no se renta para bodas, fiestas, reuniones empresariales ni otros eventos privados, por lo que las afirmaciones difundidas por la influencer no corresponden a los procedimientos establecidos para el recinto.