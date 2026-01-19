Live-action de ‘Solo Leveling’ iniciará grabaciones: Esto sabemos sobre la serie de Netflix

El live-action de 'Solo Leveling' iniciará grabaciones en las próximas semanas (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cruncjyroll, IA Gemini).

La serie live action de Solo Leveling para Netflix comenzará grabaciones próximamente para su primera temporada, de acuerdo con reportes de medios especializados.

El proyecto, basado en el exitoso webtoon y novela web creada por Chugong, mantiene en curso su desarrollo para el proyecto que aún no cuenta con fecha de estreno.

¿Cuándo inicia el rodaje del live action de ‘Solo Leveling’?

La serie de Solo Leveling para Netflix tiene previsto arrancar su rodaje a finales de abril de 2026, según un anuncio laboral publicado en el foro coreano Filmmakers Community, donde se convocó a integrantes del equipo de utilería.

El mismo listado indica que el casting principal ya fue completado, lo que abre la puerta a que en los próximos meses se anuncien actores para personajes secundarios clave dentro del universo de la historia.

Medios especializados en entretenimiento reportaron que esta información representa el avance más concreto del proyecto desde que fue anunciado oficialmente en julio de 2025, luego de meses sin novedades sobre su calendario de producción.

El live-action de 'Solo Leveling' es una serie producida por Netflix. (Foto: Instagram @sololeveling_en/Netflix)

Elenco confirmado y personajes principales del live-action de ‘Solo Leveling’

El elenco de Solo Leveling live action para Netflix ya confirmó a Byeon Woo-seok como Sung Jinwoo, protagonista de la historia, un cazador de rango E que obtiene la capacidad de fortalecerse sin límites tras sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte.

También está confirmada Han So-hee como Cha Hae-in, la única cazadora de rango S en Corea dentro del relato, mientras que Kang You-seok se suma al elenco como Yoo Jinho, aliado cercano del protagonista.

De acuerdo con los reportes de portales como Screen Rant o Collider, la producción aún no ha revelado quiénes interpretarán a otros personajes relevantes como Baek Yoon-ho, Choi Jong-in o Lee Joo-hee, cuyos anuncios podrían darse una vez iniciado el rodaje.

Siete episodios: El formato de la serie de ‘Solo Leveling’ en Netflix

Uno de los datos que más ha generado conversación entre los seguidores es que el live action de Solo Leveling —Mejor Anime de 2025 según Crunchyroll— tendrá siete episodios en su primera temporada.

Aunque este número es común dentro de las producciones originales de Netflix —como con One Piece o Alice in Borderland—, algunos análisis especializados señalan que se trata de un arco narrativo breve para una historia con múltiples sagas y personajes.

Los reportes indican que, con este formato, la adaptación podría cubrir un tramo equivalente a la primera temporada del anime, omitiendo parte del material del webtoon original.

El anime 'Solo Leveling' será adaptado a live-action por Netflix. (Fotoarte: El Financiero | Instagram: Byeon Woo-seok y Solo Leveling) (Fotoarte: El Financiero | Instagram: Byeon Woo-seok y Solo Leveling)

¿Cuándo se estrenaría el live action de ‘Solo Leveling’? Esto sabemos

Netflix no ha confirmado una fecha de estreno, pero el inicio de grabaciones en abril de 2026 permite trazar una ventana estimada.

De acuerdo con medios como Screen Rant, el alto volumen de efectos visuales y CGI que requiere la serie podría extender la postproducción durante varios meses.

Con base en esos tiempos, los escenarios posibles apuntan a un estreno hacia finales de 2026 o inicios de 2027, condicionado al ritmo del rodaje y al trabajo técnico posterior. además de las decisiones que tomen en Netflix al respecto.

El fenómeno global detrás de ‘Solo Leveling’

Solo Leveling nació como una novela web en 2016, fue adaptada a webtoon en 2018 y se convirtió en uno de los mayores fenómenos del entretenimiento digital.

Según datos citados por Variety y The Hollywood Reporter, la franquicia acumula más de 14.3 mil millones de visualizaciones globales, mientras que su anime hizo historia al obtener nueve premios en los Crunchyroll Anime Awards 2025, incluido Anime del Año.

Netflix produce esta adaptación en colaboración con Kakao Entertainment y Sanai Pictures, bajo la codirección de Lee Hae-jun y Kim Byung-seo, cineastas con experiencia en proyectos de gran escala.