Eliminado de ‘Exatlón México 2026’: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO en programa de HOY?

Esta noche conocemos a un nuevo eliminado en 'Exatlón México' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro)

Tras la eliminación de Melisa Ramos y una racha negativa que mantiene contra las cuerdas al Equipo Rojo, los participantes de Exatlón México 2026 continúan bajo dramatismo y exigencia.

Este domingo, el público conocerá al nuevo eliminado de la temporada, en una noche que puede marcar un punto de quiebre en la competencia, de la cual se retiró la semana pasada Aristeo Cazares, leyenda del Equipo Rojo.

¿Qué pasó la semana pasada en Exatlón México?

La semana 15 cerró con una de las salidas más comentadas de la temporada. Melisa Ramos, leyenda del Equipo Rojo, quedó fuera tras caer ante Dana Castro en el Duelo de Eliminación.

Más allá del resultado deportivo, la eliminación estuvo rodeada de polémica por la decisión de Mati Álvarez, quien optó por no ceder su medalla transferible cuando Ramos quedó con una sola vida.

El momento fue confirmado por Antonio Rosique, quien siguió el protocolo al preguntar en dos ocasiones si la presea sería entregada. La respuesta fue negativa en ambos intentos. Esa decisión dejó a Ramos con menos margen de maniobra y, aunque logró extender el duelo, terminó despedida del programa.

La salida de Melisa no solo significó una baja competitiva, sino un golpe anímico para los escarlatas, que ya acumulaban semanas de irregularidad y lesiones.

La propia Melisa reconoció que su paso por el reality estuvo marcado por momentos personales complejos, pero también por la oportunidad de reencontrarse con su fortaleza emocional y deportiva.

Horario de Exatlón México: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el programa?

Exatlón México ajustó recientemente su horario de transmisión, información confirmada por TV Azteca. El reality deportivo se transmite ahora en los siguientes horarios, tiempo del centro de México:

Lunes a viernes: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Domingos de eliminación: 8:00 p.m.

El programa puede verse a través de Azteca Uno, tanto en televisión abierta como en plataformas digitales oficiales de la televisora.

La emisión de este domingo definirá qué atleta abandona la competencia en una semana donde, de acuerdo con Rosique, esta semana los hombres están en riesgo.

El Equipo Rojo llega golpeado a la semana 16

Con la salida de Melisa Ramos, el Equipo Rojo inició la semana 16 con un elemento menos y múltiples frentes abiertos. Aunque lograron ganar el Juego por la Ventaja, su desempeño global sigue siendo irregular.

Los escarlatas han perdido:

La Villa 360

El Duelo de los Enigmas

La Recompensa Colosal

La Medalla Varonil

Esta racha ha generado tensión interna, expresada públicamente por el exfutbolista Mario ‘Mono’ Osuna, quien reconoció preocupación por el bajo aporte de puntos y la falta de sincronía entre compañeros.

Para equilibrar fuerzas, el programa incorporó a Samanta Rodríguez como nuevo refuerzo femenil del Equipo Rojo. La atleta olímpica regresa con experiencia previa en Exatlón y un perfil competitivo que busca cortar la mala racha escarlata.

Rosique advirtió que la actual temporada de Exatlón México se encuentra “asomándose a la línea ecuatorial”, señalando que cada prueba será determinante a partir de ahora. Con 12 atletas Azules y 11 Rojos, la competencia entra en su fase más exigente.

¿Quién podría salir eliminado este domingo?

Con los hombres en riesgo, figuras como Humberto Noriega, Mario Osuna, Adrián Medrano o Emilio Rodríguez quedan bajo la lupa, mientras que del lado Azul el objetivo es evitar sorpresas y mantener su dominio.

Y es que la combinación de desgaste físico, liderazgo difuso y presión competitiva convierte a la eliminación de hoy en una de las más relevantes del ciclo.