¿A qué hora se estrena HOY ‘El Caballero de los Siete Reinos’, spin-off de ‘Juego de tronos’?

'El caballero de los siete reinos' cuenta la historia de Duncan El Alto, aproximadamente un siglo antes de los acontecimientos de 'Game Of Thrones'. (Foto: HBO/WB/Press)

Me convierto en campeón para que una gran casa me tome a su servicio, quizá la dinastía Targaryen: comienza la historia de Duncan El Alto con el estreno de El Caballero de los Siete Reinos, que llega a la pantalla chica este domingo.

El spin-off de Game of Thrones se basa en la novela homónima escrita por George R.R. Martin y cronológicamente se sitúa aproximadamente un siglo de lo que vimos en la época de Daenerys y Jon Snow.

El primer episodio marca el comienzo de una de las series más esperadas de 2026, porque representa el regreso a Westeros a poco menos de dos años del estreno de la segunda temporada de La Casa del Dragón.

'El caballero de los siete reinos' narra la historia de Duncan en su búsqueda por convertirse en el mejor jinete de Westeros. (Foto: HBO/WB/Press) (Steffan Hill)

¿Cuándo sale ‘El Caballero de los Siete Reinos’?

El inicio de El Caballero de los Siete Reinos está programado para este domingo 18 de enero de 2026, donde vemos los primeros pasos de Duncan El Alto en su búsqueda por convertirse en el mejor jinete de Westeros.

La hora de estreno del episodio 1 es a las 9:00 p.m. (tiempo del centro de México). Al igual que con otras series del universo de George R.R. Martin, tendremos estrenos semanales cada domingo con un total de seis capítulos:

Episodio 1: 18 de enero de 2026

18 de enero de 2026 Episodio 2: 25 de enero de 2026

25 de enero de 2026 Episodio 3: 1 de febrero de 2026

1 de febrero de 2026 Episodio 4: 8 de febrero de 2026

8 de febrero de 2026 Episodio 5: 15 de febrero de 2026

15 de febrero de 2026 Episodio 6 (final de temporada): 22 de febrero de 2026

¿Dónde ver el estreno de ‘El Caballero de los Siete Reinos’?

El estreno de El Caballero de los Siete Reinos es a través de la plataforma de streaming HBO Max, la cual requiere de una suscripción con costo.

El episodio también se lanza en simultáneo en el canal HBO, en la TV de paga.

'El caballero de los siete reinos' estrena un capítulo los días domingo de cada semana. (Foto: HBO/WB/Press) (Steffan Hill)

¿De qué trata ‘El Caballero de los Siete Reinos’?

El Caballero de los Siete Reinos es una precuela de Game of Thrones cuando la Casa Targaryen todavía se sentaba en el Trono de hierro.

La serie de HBO Max sigue la vida de Duncan (Peter Claffey), quien intenta convertirse en un caballero del reino y estar al servicio de alguna de las casas de Westeros.

En su aventura conoce a Egg (Dexter Sol Ansell), un niño que se ofrece para acompañarlo como su fiel escudero, pero el pequeño esconde su linaje de la realeza cuando conoce al jinete.

Duncan no solo debe esforzarse por sobrevivir en las justas o en el campo de batalla, también debe pelear contra los comentarios que recibe de la sociedad, quienes lo desacreditan como un verdadero caballero al llamarlo “mediocre” o “campesino”.

Reparto de la primera temporada de ‘El Caballero de los Siete Reinos’

La lista de actores principales que conforman el reparto de la temporada 1 del spin-off de Game of Thrones es el siguiente, de acuerdo con información compartida por HBO:

Fin Bennett: Aerion Targaryen

Henry Ashton: Daeron Targaryen

Tanzyn Crawford: Tanselle

Daniel Ings: Lyonel Baratheon

Sam Spruell: Maekar I

Bertie Carvel: Baelor Targaryen

Daniel Monks: Sir Manfred

'El caballero de los siete reinos' se ambienta un siglo antes de lo que ocurrió en 'Game of Thrones'. (Foto: HBO/WB/press) (Steffan Hill)

¿'El Caballero de los Siete Reinos’ tendrá segunda temporada?

La apuesta de HBO por El Caballero de los Siete Reinos es alta, pues aunque apenas se estrena la primera entrega, ya confirmaron una segunda temporada planeada para lanzarse en 2027.

Mientras tanto, el próximo estreno de una serie basada en Game of Thrones es la temporada 3 de La Casa del Dragón, que sale a mediados de 2026.