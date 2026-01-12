Estreno de la temporada 3 de ‘Oshi no Ko’: Fecha, personajes, dónde ver, episodios y más del anime

'Oshi no Ko' es uno de los animes más esperados para 2026. (Foto: Crunchyroll)

Oshi no Ko, uno de los animes más esperados en 2026, llega a su tercera temporada, donde continúa la historia de los gemelos Aqua y Ruby que descubren el lado oscuro de la industria del entretenimiento.

El anime fue nominado al mejor del año en 2024 por Crunchyroll, elogiando su adaptación del manga original y los tintes de thriller que tiene la producción animada gracias a la segunda entrega.

Oshi No Ko, historia catalogada como Seinen (es decir, para mayores de edad), es creado por Aka Akasaka, quien busca continuar con la “sorpresa” para la tercera temporada del programa de TV.

'Oshi no Ko' fue nominado a mejor anime del año en 2024 en Crunchyroll gracias a su segunda temporada. (Foto: Crunchyroll)

¿Cuándo se estrena ‘Oshi no Ko’ en México y dónde ver los episodios?

De acuerdo con información oficial, se confirmó el estreno de la temporada 3 de Oshi no Ko en México para el miércoles 14 de enero de 2026, con el horario aún por revelar.

Los nuevos episodios van a estar disponibles en exclusiva en la plataforma de streaming Crunchuyroll, donde se habilitó el doblaje al español.

Según la empresa de entretenimiento, la tercera entrega consta de 11 episodios de aproximadamente 25 minutos de duración en promedio.

Las dos temporadas anteriores, que constan de 21 capítulos en total, también los puedes ver en Netflix, pero requiere de una suscripción con costo.

¿De qué trata el anime ‘Oshi no Ko’?

Oshi no Ko comienza con una historia que pudiera ser confusa, pues un médico llamado Goro cuida a Ai Hoshino, una Idol que vive un incremento exponencial en su fama gracias a su participación en el grupo B- Komachi.

La historia del anime tiene un giro intenso cuando un fan asesina al médico durante el parto de gemelos de la cantante, y al mismo tiempo otra paciente en el hospital muere.

Los dos reencarnan en los recién nacidos de Ai Hoshino, quien después también es asesinada a manos del mismo que mató a Goro años después del primer crimen.

Los hijos, llamados Aqua y Ruby Hoshino, todavía tienen la conciencia y la mente de aquellos que murieron y buscan resolver el crimen, no sin antes sumergirse en la industria del entretenimiento que a veces resulta cruel, con el único propósito de resolver el asesinato de su mamá y vengarse de aquel que les arrebató a Ai Hoshino.

La síntesis oficial de la temporada 3 del anime dice lo siguiente: "B-Komachi está a punto de alcanzar su gran oportunidad. Aqua es una artista con múltiples talentos, y la carrera de Akane como actriz de talento va viento en popa. Mientras tanto, Kana ha perdido la alegría que una vez tuvo. Para descubrir la verdad tras las muertes de Ai y Goro, Ruby sigue su ascenso en la fama”.

Personajes de la temporada 3 de ‘Oshi no Ko’

Crunchyroll compartió a los personajes principales de la temporada 3 de Oshi no Ko que continúan con la historia principal del anime y son los siguientes: